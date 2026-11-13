Не гірше за Швейцарію, але вдвічі дешевше: куди поїхати у зимову відпустку в Європі

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Досвідчений мандрівник і журналіст Travel Off Path Вінісіус Коста визнав, що Швейцарія – це ідеальний напрямок для подорожі взимку, однак він не готовий витрачати 2 тисячі доларів за 5 днів. Саме тому мандрівник назвав 5 альтернативних локацій, де відпустка коштуватиме вдвічі дешевше.

Куди поїхати у Європі за "зимовою казкою" і не за всі гроші?

Літохоро, Греція

Біля підніжжя легендарної гори Олімп розташоване мальовниче місто Літохоро. Воно славиться традиційними кам'яними будинками з червоними черепичними дахами, затишними тавернами і звивистими вузькими вуличками. Мандрівник радить відвідати національний парк "Олімп", де є глибокі ущелини, приховані в лісах природні басейни та дивовижні водоспади. Саме тут можна знайти "Купальні Зевса" – ланцюжок смарагдових природних басейнів у долині, яка взимку стає особливо атмосферною.

Краєвиди у національному парку "Олімп" / Фото Travel Off Path

Блед, Словенія

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Блед нагадує популярний швейцарський курорт Інтерлакен, але зі значно дешевшими цінами. Згідно з індексом вартості життя Numbeo за 2026 рік, щоденні витрати в Словенії приблизно на 51% нижчі, ніж у Швейцарії.

Це крихітне поселення на березі однойменного озера є найкрасивішим у Словенії і саме його завжди зображають на листівках. Тут на туристів чекають спа-центри, затишні ресторани та неймовірні краєвиди на озеро Блед і Юлійські Альпи. Вінісіус Коста радить їхати у цей мальовничий куточок Європи на 3 дні.

Блед взимку / Фото Travel Off Path

Жабляк, Чорногорія

Українці переважно їдуть у Чорногорію влітку, щоб відпочити на березі моря, та мало хто знає, що ця крихітка країна пропонує унікальний зимовий відпочинок. Саме тут розташоване найвисокогірніше поселення всіх Балкан – Жабляк. Місто лежить поруч з гірським масивом Дурмітор на висоті 1456 метрів над рівнем моря. Взимку тут можна кататися на лижах та снігоходах, відвідати спа-центри та гуляти посеред неймовірної природи. До того ж ціни у Жабляку на 60% нижчі, ніж у Швейцарії.

Мальовничий Жабляк / Фото Travel Off Path

Маврово, Північна Македонія

Більшість туристів ніколи не чули про національний парк "Маврово" з кришталево чистими озерами, мальовничими горами і колоритними селищами, які особливо красиві під товстим шаром снігу. Цей парк – це не лише природоохоронна територія, а й популярний центр зимового відпочинку для місцевих жителів.

Маврово у Північній Македонії / Фото Travel Off Path

Сапарева Баня, Болгарія

Сапарева Баня – це чудова альтернатива швейцарським спа-курортам. У місті є мережа гарячих мінеральних джерел, температура води в яких біля самого виходу на поверхню сягає +103 градусів. Крім того, тут просто посеред міста б’є справжній гейзер, який пробився крізь товщу землі у 1957 році. Його називають найгарячішим джерелом на території материкової Європи.

Сапарева Баня ідеально підійде для тих туристів, які хочуть поєднати хайкінг з релаксом у термальних джерелах.