Эти 6 туристических направлений лучше исключить из списка поездок на лето 2026 года, и вот почему

Лето традиционно считается сезоном путешествий, однако в этом году отдых в некоторых самых популярных туристических местах может принести больше разочарований, чем приятных впечатлений.

Из-за чрезмерного туризма, резкого роста цен, перегруженной инфраструктуры и новых туристических сборов эксперты в области путешествий советуют дважды подумать, прежде чем бронировать поездку на самые известные курорты мира.

Смотрите также : Выглядят как рай: 5 самых красивых курортов Европы для летнего отпуска

Какие направления лучше обойти стороной этим летом и почему?

По данным Travel Off Path, летом 2026 года некоторые популярные туристические направления переживают рекордный наплыв посетителей. В результате путешественники сталкиваются с многочасовыми очередями, переполненными пляжами, транспортными пробками, значительным подорожанием проживания и другими неудобствами, которые могут испортить отдых.

Пхукет и Самуи (Таиланд)

Популярность тайских островов резко возросла после выхода третьего сезона сериала "Белый лотос". Из-за этого отели повышают цены, а местная инфраструктура уже не справляется с потоком туристов. На Самуи также обостряется проблема накопления отходов: остров страдает от сотен тысяч тонн мусора, значительную часть которого составляет одноразовый пластик.

Самуи, Таиланд / фото Canva

Дубровник (Хорватия)

Один из самых известных городов Адриатики продолжает страдать от чрезмерного туризма. Сейчас на одного местного жителя приходится около 36 туристов. Старый город переполнен пассажирами круизных лайнеров, а власти уже были вынуждены ввести ограничения для автобусов и такси, чтобы снизить нагрузку на исторический центр.

Дубровник, Хорватия / фото Canva

Бали (Индонезия)

Остров уже давно сталкивается с последствиями массового туризма. На Бали взимается туристический сбор, а власти даже проводят проверки его уплаты в популярных туристических местах. В то же время южные районы острова страдают от постоянных пробок, активной застройки и проблем с загрязнением побережья пластиковыми отходами, особенно во время сезона дождей.

Отдых на Бали / фото Canva

Озеро Комо (Италия)

Популярность озера Комо еще больше возросла из-за тенденции выбирать более прохладные направления вместо жаркого средиземноморского побережья. В то же время туристы все чаще сталкиваются с длинными очередями на паромы, без которых сложно передвигаться между городками вокруг озера.

Озеро Комо / фото Canva

Тулум (Мексика)

Помимо рекомендаций о повышенной осторожности из-за ситуации с безопасностью в регионе, летом туристов часто встречают массовые скопления саргассовых водорослей, покрывающих пляжи. Также путешественники вынуждены часами ждать в очередях, чтобы посетить знаменитые руины майя.

Тулум, Мексика / фото Canva

Смотрите также Альпы без толп и замки без очередей: 3 крошечные страны Европы, которые приятно удивят

Эдинбург (Шотландия)

Летом 2026 года город стал еще менее комфортным для туристов. С 24 июля здесь начинает действовать новый 5-процентный туристический налог на проживание в отелях. Кроме того, во время Эдинбургского фестиваля Fringe исторический центр города традиционно переполнен настолько, что даже обычная прогулка или поиск места в пабе могут превратиться в настоящее испытание.

Эдинбург, Шотландия / фото Canva