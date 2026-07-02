Через надмірний туризм, різке зростання цін, перевантажену інфраструктуру та нові туристичні збори експерти з подорожей радять двічі подумати, перш ніж бронювати поїздку до найвідоміших курортів світу.

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Які напрямки краще оминути цього літа і чому?

За даними Travel Off Path, влітку 2026 року деякі популярні туристичні локації переживають рекордний наплив відвідувачів. У результаті мандрівники стикаються з багатогодинними чергами, переповненими пляжами, транспортними заторами, значним подорожчанням проживання та іншими незручностями, які можуть зіпсувати відпочинок.

Пхукет і Самуї (Таїланд)

Популярність тайських островів різко зросла після виходу третього сезону серіалу "Білий лотос". Через це готелі підвищують ціни, а місцева інфраструктура вже не справляється з потоком туристів. На Самуї також загострюється проблема накопичення відходів: острів потерпає від сотень тисяч тонн сміття, значну частину якого становить одноразовий пластик.

Самуї, Таїланд / фото Canva

Дубровник (Хорватія)

Одне з найвідоміших міст Адріатики продовжує страждати від надмірного туризму. Нині на одного місцевого жителя припадає близько 36 туристів. Старе місто переповнене пасажирами круїзних лайнерів, а влада вже була змушена запровадити обмеження для автобусів і таксі, щоб зменшити навантаження на історичний центр.

Дубровник, Хорватія / фото Canva

Балі (Індонезія)

Острів уже давно стикається з наслідками масового туризму. На Балі діє туристичний збір, а влада навіть проводить перевірки його сплати у популярних туристичних місцях. Водночас південні райони острова потерпають від постійних заторів, активної забудови та проблем із забрудненням узбережжя пластиковими відходами, особливо під час сезону дощів.

Відпочинок на Балі / фото Canva

Озеро Комо (Італія)

Популярність озера Комо ще більше зросла через тенденцію обирати прохолодніші напрямки замість спекотного середземноморського узбережжя. Водночас туристи дедалі частіше стикаються з довгими чергами на пороми, без яких складно пересуватися між містечками навколо озера.

Озеро Комо / фото Canva

Тулум (Мексика)

Окрім рекомендацій щодо підвищеної обережності через безпекову ситуацію в регіоні, влітку туристів часто зустрічають масові скупчення саргасових водоростей, які вкривають пляжі. Також мандрівники змушені годинами чекати в чергах, щоб відвідати знамениті руїни майя.

Тулум, Мексика / фото Canva

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Единбург (Шотландія)

Влітку 2026 року місто стало ще менш комфортним для туристів. З 24 липня тут починає діяти новий 5-відсотковий туристичний податок на проживання в готелях. Крім того, під час Единбурзького фестивалю Fringe історичний центр міста традиційно переповнений настільки, що навіть звичайна прогулянка або пошук місця в пабі можуть перетворитися на справжнє випробування.

Единбург, Шотландія / фото Canva