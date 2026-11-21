Середина декабря – прекрасное время для коротких путешествий по Европе, чтобы набраться праздничного настроения в преддверии Рождества. На улицах городов уже устанавливают праздничную иллюминацию, на площадях работают рождественские ярмарки, а кафе предлагают сезонные угощения. Даже обычная прогулка по историческому центру в этот период станет настоящим рождественским приключением.

При этом для такого путешествия не обязательно тратить много денег на дорогу. 24 Канал нашел три варианта перелетов из Польши на дни перед Рождеством. Билеты в один из городов стоят всего 1 500 гривен в обе стороны, а самый дорогой вариант в подборке – 3 700 гривен.

Куда полететь из Польши накануне Рождества?

Стокгольм, Швеция – вылет из Гданьска 18 декабря и возвращение 21 декабря обойдется в 3 600 гривен.

Если хочется окунуться в атмосферу настоящего скандинавского Рождества, стоит отправиться в Стокгольм. В декабре шведская столица сияет праздничными огнями, а на исторических площадях открываются традиционные ярмарки.

Одно из самых популярных мест для рождественской прогулки – площадь Стурторьет в районе Старого города. Именно здесь устраивают главную ярмарку с десятками деревянных домиков, где продают сувениры, керамику, сладости, изделия ручной работы и традиционные шведские блюда. Туристы могут попробовать имбирное печенье и гльог – местный горячий напиток со специями. В 2026 году ярмарка будет работать с 21 ноября по 23 декабря, так что путешественники успеют ее посетить.

Еще одна интересная локация – музей под открытым небом Скансен. Там можно познакомиться с шведскими рождественскими традициями, увидеть исторические дома, приобрести праздничные подарки и попробовать сезонные блюда. Рождественская ярмарка в Скансене продлится до 20 декабря.

Туристам стоит прогуляться возле Королевского дворца, по узким улочкам Старого города и набережной, а вечером можно отправиться на поиски самых красивых праздничных витрин.

За три дня в Стокгольме вполне реально совместить рождественские ярмарки, знакомство с архитектурой и прогулки по живописным островам города. Правда, стоит учесть, что в декабре здесь холодно, поэтому теплая одежда и удобная обувь будут особенно кстати.



Рождественская елка в Стокгольме / Фото Depositphotos

Рим, Италия – билеты на 19 – 22 декабря из Варшавы-Модлин обойдутся в 3 700 гривен в обе стороны.

Тем, кто хочет немного погреться, но и почувствовать рождественскую атмосферу, стоит отправиться в Рим. Столица Италии в декабре совершенно иная, чем в июле. Туристов меньше, погода теплее, чем в Украине, а рождественские декорации придают вечному городу особый шарм.

Одной из главных достопримечательностей является площадь Навона. Здесь традиционно устраивают праздничную ярмарку с деревянными ларьками. Также на площади можно увидеть историческую карусель и полюбоваться фонтаном Четырех рек.

Отдельная причина посетить Рим в декабре – возможность с большим комфортом исследовать его исторические достопримечательности. В отличие от летних месяцев, когда город страдает от жары, зимой можно дольше гулять пешком и осматривать архитектуру без изнурительной жары.

За три дня туристы могут увидеть Колизей, Римский форум, Пантеон, фонтан Треви и Испанскую лестницу. Также стоит посетить Ватикан, где накануне Рождества устанавливают большую елку и рождественские вертепы.

А еще Рим – прекрасное место для гастрономического путешествия. Путешественникам стоит попробовать итальянскую пасту, пиццу, джелато и традиционные рождественские сладости. В декабре в городе также можно найти сезонные десерты, в частности панеттоне.

Собор Святого Петра на Рождество / Фото Depositphotos

Братислава, Словакия – вылет из аэропорта Варшава-Модлин 8 и возвращение 21 декабря обойдутся всего в 1 500 гривен.

Самый дешевый вариант в этой подборке – Братислава. Перелет из столицы Польши в столицу Словакии и обратно стоит столько же, сколько ужин на двоих в ресторане Киева. При этом туристы смогут увидеть европейский город в разгар рождественского сезона.

Главные праздничные локации Братиславы – Главная площадь и площадь Гвездославова. На здешних ярмарках туристам стоит попробовать локше – тонкие картофельные лепешки с различными начинками, а также согреться горячим пуншем. В 2026 году рождественские ярмарки в Братиславе будут работать с 26 ноября по 3 января 2027 года.

Помимо ярмарок, в Братиславе есть немало интересного. Прежде всего стоит прогуляться по Старому городу, увидеть Михайловские ворота, главную площадь и исторические здания. Также туристам стоит подняться к Братиславскому замку, откуда открывается вид на город и Дунай.

Еще одна интересная локация – смотровая площадка на мосту СНП с рестораном в форме летающей тарелки. Отсюда можно увидеть город с высоты и сделать красивые фото.

Братислава компактна, поэтому за три дня туристы успеют без спешки осмотреть основные достопримечательности, посетить рождественские ярмарки и попробовать блюда местной кухни. Это хороший вариант для тех, кто хочет устроить короткую предпраздничную поездку без значительных затрат на перелет.

Братислава на Рождество / Фото Depositphotos

Все три направления подходят для коротких путешествий на три ночи, но у каждого есть свои преимущества. Стокгольм подойдет любителям скандинавских традиций и зимней атмосферы, Рим – ценителям истории, архитектуры и итальянской кухни, а Братислава станет самым экономичным вариантом для знакомства с европейским Рождеством.