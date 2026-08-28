Украинка Анна, которая работает гидом в Риме и ведет свой блог в тиктоке @ganna.guide.in.rome, рассказала, как провести один день в столице Италии, чтобы не пропустить самое важное и насладиться городом.

Как провести один идеальный день в Риме?

Прогулку по городу следует начать с Колизея. Рано утром здесь почти нет людей, поэтому это идеальное время, чтобы насладиться невероятными видами с холма и сделать фото с разных ракурсов. Всего в нескольких шагах от Колизея расположена Арка Константина – самая большая триумфальная арка Рима. Ее построили в 315 году в честь победы императора Константина Большого в битве у Мульвийского моста.

Арка Константина в Риме / Фото Chira Igor

Далее следует пройти к Капитолийскому холму – главному из семи холмов Рима. Здесь можно увидеть Капитолийскую волчицу и полюбоваться видом на Римский форум. Оттуда гид советует спуститься к оживленной площади Piazza Venezia и подняться на монумент Витториано. Вход в него бесплатный, платным является только верхний ярус. С монумента открывается панорама на все 360 градусов. Здесь даже можно выпить кофе с видом на Колизей.

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Вид на город с Витториано / Фото Lorenzo Tosetti

Следующая остановка – внутренний дворик Palazzo Venezia, где можно насладиться тишиной посреди города и полюбоваться красивым фонтаном. После короткие перерыва направляйтесь к фонтану Треви.

Здесь без туристов никак не обойтись. Этот факт нужно принять и прийти, чтобы бросить монетку и вернуться к фонтану,

– пояснила гид.

Она также посоветовала пообедать возле фонтана. Если хочется итальянской кухни, то отлично подойдут рестораны Agrodolce и Hosteria Romana. Чтобы попробовать трюфели, можно заглянуть в Colline Emiliane.

Фонтан Треви в Риме / Фото Pinterest

Colonna di Marco Aurelio – это одна из самых интересных античных колонн Рима, рельеф которой рассказывает о войнах Марка Аврелия. Недалеко от нее расположен барочный храм Chiesa di Sant'Ignazio di Loyola. Обязательно загляните внутрь и полюбуйтесь росписью на потолке.



Барочная жемчужина Рима / Фото Sebastian Valcarce

Следующая остановка – Пантеон. Билеты лучше покупать на сайте заранее. Это можно сделать и на месте, но летом и по выходным здесь часто бывают очереди. После прогулки гид советует зайти на кофе в Tazza d'Oro или Ginger Pantheon, а затем попробовать джелато в Gunther.

Далее в маршруте – внутренний дворик Palazzo della Sapienza. Здесь можно увидеть одно из самых известных барочных сооружений Франческо Борромини. А после этого отправиться на площадь Piazza Navona с фонтаном и большим количеством церквей и дворцов. От площади гидесса советует направиться в колоритный район Трастевере, чтобы завершить день в атмосфере маленького средневекового городка.



Вот так выглядит маршрут по достопримечательностям Рима на карте / Фото гида

Гид не советует торопиться, потому что чем медленнее вы будете двигаться, тем глубже вам откроется "Вечный город".