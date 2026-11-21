При этом для такого путешествия не обязательно тратить много денег на дорогу. 24 Канал нашел три варианта перелетов из Польши на дни перед Рождеством. Билеты в один из городов стоят всего 1 500 гривен в обе стороны, а самый дорогой вариант в подборке – 3 700 гривен.

Adv

Куда полететь из Польши накануне Рождества?

Стокгольм, Швеция – вылет из Гданьска 18 декабря и возвращение 21 декабря обойдется в 3 600 гривен.

Если хочется окунуться в атмосферу настоящего скандинавского Рождества, стоит отправиться в Стокгольм. В декабре шведская столица сияет праздничными огнями, а на исторических площадях открываются традиционные ярмарки.

Одно из самых популярных мест для рождественской прогулки – площадь Стурторьет в районе Старого города. Именно здесь устраивают главную ярмарку с десятками деревянных домиков, где продают сувениры, керамику, сладости, изделия ручной работы и традиционные шведские блюда. Туристы могут попробовать имбирное печенье и гльог – местный горячий напиток со специями. В 2026 году ярмарка будет работать с 21 ноября по 23 декабря, так что путешественники успеют ее посетить.

Реклама

Еще одна интересная локация – музей под открытым небом Скансен. Там можно познакомиться с шведскими рождественскими традициями, увидеть исторические дома, приобрести праздничные подарки и попробовать сезонные блюда. Рождественская ярмарка в Скансене продлится до 20 декабря.

Туристам стоит прогуляться возле Королевского дворца, по узким улочкам Старого города и набережной, а вечером можно отправиться на поиски самых красивых праздничных витрин.

За три дня в Стокгольме вполне реально совместить рождественские ярмарки, знакомство с архитектурой и прогулки по живописным островам города. Правда, стоит учесть, что в декабре здесь холодно, поэтому теплая одежда и удобная обувь будут особенно кстати.

Рождественская елка в Стокгольме / Фото Depositphotos

Рим, Италия – билеты на 19 – 22 декабря из Варшавы-Модлин обойдутся в 3 700 гривен в обе стороны.

Тем, кто хочет немного погреться, но и почувствовать рождественскую атмосферу, стоит отправиться в Рим. Столица Италии в декабре совершенно иная, чем в июле. Туристов меньше, погода теплее, чем в Украине, а рождественские декорации придают вечному городу особый шарм.

Реклама

Одной из главных достопримечательностей является площадь Навона. Здесь традиционно устраивают праздничную ярмарку с деревянными ларьками. Также на площади можно увидеть историческую карусель и полюбоваться фонтаном Четырех рек.

Отдельная причина посетить Рим в декабре – возможность с большим комфортом исследовать его исторические достопримечательности. В отличие от летних месяцев, когда город страдает от жары, зимой можно дольше гулять пешком и осматривать архитектуру без изнурительной жары.

За три дня туристы могут увидеть Колизей, Римский форум, Пантеон, фонтан Треви и Испанскую лестницу. Также стоит посетить Ватикан, где накануне Рождества устанавливают большую елку и рождественские вертепы.

А еще Рим – прекрасное место для гастрономического путешествия. Путешественникам стоит попробовать итальянскую пасту, пиццу, джелато и традиционные рождественские сладости. В декабре в городе также можно найти сезонные десерты, в частности панеттоне.

Реклама

Собор Святого Петра на Рождество / Фото Depositphotos

Братислава, Словакия – вылет из аэропорта Варшава-Модлин 8 и возвращение 21 декабря обойдутся всего в 1 500 гривен.

Самый дешевый вариант в этой подборке – Братислава. Перелет из столицы Польши в столицу Словакии и обратно стоит столько же, сколько ужин на двоих в ресторане Киева. При этом туристы смогут увидеть европейский город в разгар рождественского сезона.

Главные праздничные локации Братиславы – Главная площадь и площадь Гвездославова. На здешних ярмарках туристам стоит попробовать локше – тонкие картофельные лепешки с различными начинками, а также согреться горячим пуншем. В 2026 году рождественские ярмарки в Братиславе будут работать с 26 ноября по 3 января 2027 года.

Помимо ярмарок, в Братиславе есть немало интересного. Прежде всего стоит прогуляться по Старому городу, увидеть Михайловские ворота, главную площадь и исторические здания. Также туристам стоит подняться к Братиславскому замку, откуда открывается вид на город и Дунай.

Реклама

Еще одна интересная локация – смотровая площадка на мосту СНП с рестораном в форме летающей тарелки. Отсюда можно увидеть город с высоты и сделать красивые фото.

Братислава компактна, поэтому за три дня туристы успеют без спешки осмотреть основные достопримечательности, посетить рождественские ярмарки и попробовать блюда местной кухни. Это хороший вариант для тех, кто хочет устроить короткую предпраздничную поездку без значительных затрат на перелет.

Братислава на Рождество / Фото Depositphotos

Все три направления подходят для коротких путешествий на три ночи, но у каждого есть свои преимущества. Стокгольм подойдет любителям скандинавских традиций и зимней атмосферы, Рим – ценителям истории, архитектуры и итальянской кухни, а Братислава станет самым экономичным вариантом для знакомства с европейским Рождеством.