При цьому для такої мандрівки не обов'язково витрачати багато грошей на дорогу. 24 Канал знайшов три варіанти перельотів із Польщі на дати напередодні Різдва. Квитки до одного з міст коштують лише 1 500 гривень в обидва боки, а найдорожчий варіант у добірці – 3 700 гривень.

Adv

Куди полетіти з Польщі напередодні Різдва?

Стокгольм, Швеція – виліт з Гданська 18 грудня і повернення 21 грудня обійдеться у 3600 гривень.

Якщо хочеться відчути атмосферу справжнього скандинавського Різдва, варто полетіти у Стокгольм. У грудні шведська столиця сяє святковими вогнями, а на історичних площах відкриваються традиційні ярмарки.

Одне з найпопулярніших місць для різдвяної прогулянки – площа Стуртор'єт у районі Старого міста. Саме тут облаштовують головний ярмарок із десятками дерев'яних будиночків, де продають сувеніри, кераміку, солодощі, вироби ручної роботи та традиційні шведські страви. Туристи можуть скуштувати імбирне печиво та гльог – місцевий гарячий напій зі спеціями. У 2026 році ярмарок працюватиме з 21 листопада до 23 грудня, тож мандрівники встигнуть його відвідати.

Реклама

Ще одна цікава локація – музей просто неба Скансен. Там можна познайомитися зі шведськими різдвяними традиціями, побачити історичні будинки, придбати святкові подарунки та скуштувати сезонні страви. Різдвяний ярмарок у Скансені запланований до 20 грудня.

Туристам варто прогулятися біля Королівського палацу, вузькими вуличками Старого міста та набережною, а ввечері можна вирушити на пошуки найкрасивіших святкових вітрин.

За три дні у Стокгольмі цілком реально поєднати різдвяні ярмарки, знайомство з архітектурою та прогулянки мальовничими островами міста. Щоправда, варто врахувати, що у грудні тут холодно, тому теплий одяг і зручне взуття будуть особливо доречними.

Різдвяна ялинка у Стокгольмі / Фото Depositphotos

Рим, Італія – квитки на 19 – 22 грудня з Варшави-Модлін обійдуться у 3 700 гривень в обидва боки.

Тим, хто хоче трошки погрітися, але й відчути різдвяну атмосферу, варто вирушити у Рим. Столиця Італії в грудні геть інша, аніж у липні. Туристів менше, погода тепліша, ніж в Україні, а різдвяні декорації додають вічному місті особливого шарму.

Реклама

Однією з головних локацій є площа Навона. Тут традиційно влаштовують святковий ярмарок із дерев'яними ятками. Також на площі можна побачити історичну карусель і помилуватися фонтаном Чотирьох річок.

Окрема причина відвідати Рим у грудні – можливість комфортніше досліджувати його історичні пам'ятки. На відміну від літніх місяців, коли місто потерпає від спеки, взимку можна довше гуляти пішки та оглядати архітектуру без виснажливих температур.

За три дні туристи можуть побачити Колізей, Римський форум, Пантеон, фонтан Треві та Іспанські сходи. Також варто завітати до Ватикану, де напередодні Різдва встановлюють велику ялинку та різдвяні вертепи.

А ще Рим – чудове місце для гастрономічної подорожі. Мандрівникам варто спробувати італійську пасту, піцу, джелато та традиційні різдвяні солодощі. У грудні в місті також можна знайти сезонні десерти, зокрема панетоне.

Реклама

Собор святого Петра на Різдво / Фото Depositphotos

Братислава, Словаччина – виліт з аеропорту Варшава-Модлін 8 і повернення 21 грудня обійдеться всього у 1 500 гривень.

Найдешевший варіант у цій добірці – Братислава. Переліт зі столиці Польщі до словацької столиці й назад коштує як вечеря на двох у ресторані Києва. При цьому туристи зможуть побачити європейське місто в розпал різдвяного сезону.

Головні святкові локації Братислави – Головна площа та площа Гвєздославова. На тутешніх ярмарках туристам слід скуштувати локше – тонкі картопляні коржики з різними начинками, а також зігрітися гарячим пуншем. У 2026 році різдвяні ярмарки в Братиславі працюватимуть із 26 листопада до 3 січня 2027 року.

Окрім ярмарків, у Братиславі є чимало цікавого. Насамперед варто прогулятися Старим містом, побачити Михайлівську браму, головну площу та історичні будівлі. Також туристам варто піднятися до Братиславського замку, звідки відкривається краєвид на місто та Дунай.

Реклама

Ще одна цікава локація – оглядовий майданчик на мосту СНП із рестораном у формі літаючої тарілки. Звідси можна побачити місто з висоти та зробити гарні фото.

Братислава компактна, тому за три дні туристи встигнуть без поспіху оглянути основні пам'ятки, відвідати різдвяні ярмарки та скуштувати місцеву кухню. Це хороший варіант для тих, хто хоче влаштувати коротку передсвяткову мандрівку без значних витрат на переліт.

Братислава на Різдво / Фото Depositphotos

Усі три напрямки підходять для короткої подорожі на три ночі, але кожен має свої переваги. Стокгольм підійде для любителів скандинавських традицій і зимової атмосфери, Рим – поціновувачів історії, архітектури та італійської кухні, а Братислава стане найекономнішим варіантом для знайомства з європейським Різдвом.