Крупнейший в мире плавучий ночной клуб откроют в Дубае уже в октябре
Источник:Time out dubai
Первый в Дубае плавучий отель Float Dubai будет именть на борту еще и самый большой ночной клуб. Он будет расположен на верхней палубе QE2. Работать заведение три ночи в неделю. Открытие уже запланировано на октябрь текущего года.
Лайнер будет стоять возле порта Рашид. Кроме танцпола можно будет провести время в лаунж-зоне.
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Что известно о Float Dubai
Это эксклюзивное заведение на борту Queen Elizabeth II рассчитано на 1000 человек. Оно будет работать с четверга по субботу с 22:00 до 03:00. Вход будет бесплатным при условии бронирования столика.
Можно будет разместиться непосредственно в зале с баром и танцополом. Для гостей также оборудуют отдельные зоны с видом на сцену и ночной Дубай. Как уверяют организаторы, здесь будут выступать местные и международные диджеи и артисты. Будут звучать новейшие треки и проходить другие развлекательные шоу.
В экстравагантном меню будут представлены великолепные японские суши, в состав которых входят фирменные роллы маки, нигири, сашими и др. Также для гостей предложат блюда латинской и паназиатской кухни.
Как работают клубы в Дубае
- Правительство страны разрешило с 12 августа возобновить работу ночных клубов и баров до 03:00.
- Сертификаты о вакцинации спрашивать на входе или на баре.
- Социальную дистанцию сократили до 1,5 метра между столиками.
- За 1 столом может находиться не более 10 человек.
- Гости не могут проводить в заведениях более 3 часов подряд.
- За каждый стол разрешается размещать до 10 гостей.
- Маски остаются обязательными при перемещении по ресторана, бара или кафе.