Вы должны увидеть это вау-место в Черногории, пока о нем не узнали все

Черногория – это популярное летнее направление среди украинских туристов. Множество семей выбирают эту страну для отдыха на пляже, но мало кто знает, что Черногория, кроме побережья, имеет еще одну скрытую жемчужину.

Пользовательница тиктока @miss.anilla6 путешествовала по Черногории весной и призналась, что это лучшее время, чтобы увидеть север страны.

Куда стоит поехать в Черногории уже этой весной?

Север Черногории, а именно национальный парк Дурмитор, – это идеальное место для тех, кто любит природу. Весной здесь почти нет людей, потому что зимний сезон уже закончился, а летний еще не начался. Именно поэтому можно наслаждаться невероятной красотой природы почти в одиночку.

Единственная пробка, в которой вы будете стоять, – это пока лошади заглянут к вам в машину, пооблизывают вам руки и спокойно пойдут себе дальше. Еще здесь ходят стада овец, которые переходят дорогу в самый неожиданный момент. Их всегда сопровождают собаки-пастухи, которые очень милые и тактильные,

– рассказала путешественница.

Главное правило такой поездки – это арендовать автомобиль и ехать туда, куда смотрят глаза. А дальше уже останавливаться у каждой скалы, каньона или иного живописного места, здороваться с местными жителями, которые очень доброжелательны и просто наслаждаться не спеша.

Путешественница призвала спланировать поездку уже на эту весну, пока север Черногории не стал таким же популярным, как и юг.

Украинка показала живописный север Черногории: видео

Обратите внимание! Украинка побывала в Черногории и назвала лучшие места, которые увидела в этой стране. В списке оказались живописный Которский залив и очень красивый исторический город Котор, который встречает путешественников узкими улочками и старинными церквями. Также в Черногории стоит посетить Будву, остров святого Николая, Скадарское озеро, Голубое озеро и пляж Могнер.

Что нужно знать о национальном парке Дурмитор?

Дурмитор – это один из самых впечатляющих заповедников Балканского полуострова, который относится к списку Всемирного наследия ЮНЕСКО. Как пишет Visit Montenegro, он расположен возле городка Жабляк и именно здесь туристы остаются на ночь.

В парке есть немало живописных мест – ледниковые озера, горы, глубокие каньоны и тому подобное. Одна из самых популярных локаций – это Черное озеро, вокруг которого есть пешеходная тропа длиной 3,5 километра. В парке есть более 100 километров маркированных маршрутов различной сложности – от легких прогулок до серьезных горных подъемов. Самой высокой горой является Боботов Кук высотой 2 525 метров над уровнем моря и подъем на нее – настоящий вызов.

Также в парке можно заняться рафтингом по реке Тара, сделать пикник, заняться параглайдингом и тому подобное.