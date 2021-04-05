Памуккале – одна из самых популярных достопримечательностей Турции. Каскады белых террас на склоне холма выглядят так, будто созданы из снежных заносов и льда. Оказывается, нечто подобное есть и в Украине.

С турецкого переводится как "Хлопковый замок" – местность в Турции с 17-ю геотермальными источниками. Комплекс известен еще с античных времен, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и является окраиной древнего вулканического плато, что возвышается над равниной на 100 метров.

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Минеральная вода, нагретая недрами земли от 35 до 100 ° C, тысячелетиями стекала по склонам плата, образуя травертины – небольшие природные бассейны причудливой формы с бортиками из известняка. Источники, перенасыщены бикарбонатом кальция, образуют на поверхности осадок чистейшего белого цвета. Кроме кальция, вода богата и другими химическими элементами и соединениями: магнием, углеводородом, сульфатом натрия.



Турецкое Памуккале / Фото: UnSplash

Подобная соляная река образовалась в Калуше на бортах хвостохранилища бывшего калийного производства близ села Сивка-Калушская. Отмечается, что с ее бортов просачиваются рассолы и, кристаллизуясь, создают естественную красоту, которая и напоминает Памуккале в Турции.

Как известно, это мирабилит – десятиводний сульфат натрия, образующийся при температуре +8 и ниже. Этот минерал откладывается на бортах хвостохранилища и отвалов Домбровского карьера с рассолов, которые целый год вытекают в окружающую среду, начиная с осени.

Но рассолов откладывается только очень небольшая часть этого сульфата натрия, и только в холодное время года. Остальные вместе с другими солями – хлоридами и сульфатами натрия, калия, магния – проникает в водоносный горизонт и реки Сивки и Кропивника, – говорит ученый Юрий Садовый.

Он отметил, что так продолжается уже более 50 лет, миллионы тонн солей вынесено в окружающую среду и, что будет вынесено все до последнего грамма.

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Отметим, ранее на Закарпатье в горном селе Колочава зацвела Долина шафранов. В 2021 году цветы зацвели позже из-за холодной весны.