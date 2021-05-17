По его словам, уличные артисты – это фишка Пакистана. В стране, где привычные для нас развлечения под запретом, люди целыми поколениями изобретают немыслимые способы удивлять публику.

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В новом выпуске тревел-шоу ведущий решил пройтись по улицам, где происходят такие действия. Именно здесь мужчина по имени Самир, подошел к нему и предложил сделать совместное селфи. Пока Комаров фотографировал – парень повернулся спиной к камере и вывернул голову в обратную сторону.

Это мой талант от Бога, – заявил мужчина, отметив, что может простоять в таком состоянии около пяти минут.

Путешественник говорит то, что делает Самир, с медицинской точки зрения – аномалия. Ведь наш организм просто не способен на такие выходки.

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Отметим, ранее Дмитрий Комаров познакомился с уникальным жителем города Карачи – "человеком-лисой".