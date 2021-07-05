Она расположена за 1300 километров от границы с Оманом в пустыне провинции Аль-Махра. Ее еще называют "Колодец ада".

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Гигантская дыра в ширину достигает 30 метров, а в глубину от 100 до 250 метров. Как пишет Oddity Central, оценка приблизительна, поскольку никто еще не спускался до самого низа. Даже йеменским ученым и исследователям не удалось достичь дна, потому что низкий уровень кислорода и странные запахи, исходящие из колодца, заставили их вернуться на поверхность.

Он очень глубокий – нам так и не удалось достичь дна этого колодца, поскольку там мало кислорода и нет вентиляции. Мы изучили местность и спустились в колодец на глубину более 50 – 60 метров. Внутри творились странные вещи. Запах был ужасным, – заявил Салах Бабхаир, генеральный директор Геологической службы и управления минеральными ресурсами Махры.

К слову, легенда о тюрьме для демонов, до сих пор сохраняется именно из-за запаха.

Согласно другим историями, это проклятые врата, из которых однажды появятся демоны и положат конец света.

Также ходят слухи, что дыра может засасывать предметы, которые находятся близко от нее. Местные жители боятся не только приближаться, но даже говорить на эту тему, не говоря уже о его исследования.

"Колодец ада", безусловно, сохранит свою мистическую ауру еще надолго.