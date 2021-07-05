Вона розташована за 1300 кілометрів від кордону з Оманом в пустелі провінції Аль-Махра. Її ще називають "Колодязь пекла".

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Гігантська діра завширшки сягає 30 метрів, а в глибину від 100 до 250 метрів. Як пише Oddity Central, оцінка приблизна, оскільки ніхто ще не спускався до самого низу. Навіть єменським вченим і дослідникам не вдалося досягти дна, бо низький рівень кисню і дивні запахи, які виходять із колодязя, змусили їх повернутися на поверхню.

Він дуже глибокий – нам так і не вдалося досягти дна цього колодязя, оскільки там мало кисню і немає вентиляції. Ми вивчили місцевість і спустилися в колодязь на глибину понад 50 – 60 метрів. Усередині творилися дивні речі. Запах був жахливим, – заявив Салах Бабхаір, генеральний директор Геологічної служби і управління мінеральними ресурсами Махри.

До слова, легенда про в'язницю для демонів, досі зберігається саме через сморід.

Згідно з іншими історіями, це прокляті врата, з яких одного разу з'являться демони й покладуть кінець світу.

Також ходять чутки, що діра може засмоктувати предмети, які є близько від неї. Місцеві жителі бояться не тільки наближатися, але навіть говорити на цю тему, не кажучи вже про його дослідження.

"Колодязь пекла", безумовно, збереже свою містичну ауру ще надовго.