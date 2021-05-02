О контракте на строительство и установку соответствующей выдвижной конструкции объявил министр культуры Италии Дарио Франческини. Сумма составляет 18,5 миллиона евро, проект должны завершить к 2023 году.
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В чем заключаются особенности сцены
Конструкция, по информации издания, должна восстановить традиционную "арену" или сцену для боевых действий для гладиаторских шоу времен древнего Рима.
Также она позволит посетителям стоять в центре и осматривать стены Колизея так, как их видели бы гладиаторы в древнем Риме.
В то же время проект является обратимым, то есть он его смогут отменить в случае, если планы по Колизею изменятся.