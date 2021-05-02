Про контракт на будівництво та встановлення відповідної висувної конструкції оголосив міністр культури Італії Даріо Франческині. Сума становить 18,5 мільйона євро, проєкт мають завершити до 2023 року.

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У чому полягають особливості сцени

Конструкція, за інформацією видання, повинна відновити традиційну "арену" або сцену для бойових дій для гладіаторських шоу часів давнього Риму.

Також вона дозволить відвідувачам стояти в центрі та оглядати стіни Колізею так, як їх бачили б гладіатори у давньому Римі.

Важливо. Нещодавно Колізей знову відкрили для громадськості. Це сталося після 41-денного закриття через карантинні обмеження, які запровадили у зв'язку з пандемією COVID-19.

Водночас проєкт є оборотним, тобто він його зможуть вилучити у випадку, якщо плани щодо Колізею зміняться.