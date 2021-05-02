Дело в том, что в связи со вспышкой коронавируса туризм страдает по всему миру, однако особенно кризис ощущается именно в Италии. Поскольку большая часть доходов страны – туризм.

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Чтобы как-то восстановить интерес к путешествиям, в Италии начали продавать недвижимость за 1 евро. Ранее такую инициативу создали в коммуне Чинкуефронди в регионе Калабрия и в городе Троина. Теперь к этому присоединился еще и город Кастильоне-ди-Сицилия.

Отмечается, что в рамках распродажи планируют продать 900 домов. Цена зависит от состояния жилья. Дома расположены в старой части города на восточном побережье Сицилии у вулкана Этна.



На Сицилии продают дома за 1 евро / Фото: Getty Images

Нам нужно спасти огромное архитектурное наследие, полное историей. В конце концов слишком много людей уехали, оставив после себя кучу старых живописных домов, многие из которых даже принадлежат к эпохе Возрождения, – говорит мэр города Антонио Камарда.

Цена некоторых домов достигает 4 000 евро. Если одно жилье будет интересовать многих, на него устроят аукцион.

Что нужно для приобретения?

Прежде всего необходимо обратиться в мэрию города и сообщить о своих планах. Вам придется рассказать, как вы хотите восстановить дом.

Кроме того, необходимо оформить страховой полис на сумму 4 000 евро. Следовательно, владелец нового дома может платить только за ремонт жилья, а недвижимость получает почти за бесценок.