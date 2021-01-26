В американском городе Чикаго колесо упало во двор людей. Оно отвалилось от пассажирского самолета.

Источник: Fox News

Произошло это с небольшим лайнером Pilatus PC12 авиакомпании Boutique Air. Он летел из города Айронвуд в Чикаго. Хозяйка дома сначала подумала, что кто-то выбросил мусор рядом с ее домом.

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Позже она поговорила со знакомым, который работает в авиации, и поняла, что это шина от шасси самолета.

Если бы она упала на крышу, то точно пробила бы ее,

– сказала женщина.

Самолет все же успешно долетел и никто не пострадал. На борту было пять пассажиров и два члена экипажа.



Pilatus PC12 \ Фото Finnoff Aviation Products

Представители Федерального управления гражданской авиации США заявили, что займутся расследованием инцидента.

Японские компании, которые разработали особое устройство для тех, кто соскучился по авиапутешествиях – цифровой иллюминатор Sky Scape. Он выглядит точно как иллюминатор в самолете. В "окне" транслируются видеозаписи взлета и посадки самолета, а также виды восхода и заката солнца сквозь облака.