13 695 фотографий со всего мира приняли участие в онлайн-конкурсе #Travel2020 от Agora. Travel 24 покажет фото, которое люди выбрали лучшим в мире, а также еще полсотни удачных эмоциональных снимков.

50 лучших фотографий мира в # Travel2020 Абсолютный победитель Пользователи Agora (это мобильное приложение, где люди со всего мира могут участвовать в фотоконкурсах, и они же голосуют за лучшие работы) среди 13 685 фотографий, поступивших на конкурс #Travel2020 выбрали лучшую. Travel 24 охотно вам ее покажет. Авторство, к слову, принадлежит испанскому фотографу @rakia10 , который и получил главный приз конкурса – 1000 долларов США. Актуально Когда мир снова станет открытым для туристов и путешественников: прогноз ООН Невероятные моменты

Сецеда, Доломитовые Альпы, Италия И еще 49 очень красивых фото, которые больше всего понравились людям Ранние утра в национальном парке

Тоскана, Италия Невероятный вечер в Нью-Мексико

Шипрок, Нью-Мексико, США Прошлое, настоящее и будущее

Палаван, Филиппины Воспоминания на Бали

Храм Лемпуянг, Бали, Индонезия Млечный Путь

Грейт Стейплз Тор, Национальный парк Дартмур, Девон, Великобритания Исследование Ледяной пещеры

Айскапелле, Берхтесгаден, Баварские Альпы, Германия Просто сделай это

Ист-Энд Рундл-Хайк, Канада Горная панорама

Словения Из тьмы

Лаго Намбино, Италия Иногда лучшее в путешествии – это путешествие

Шри-Ланка Вылепленный ветром, водой и временем

Озеро Грин Ривер, Национальный парк Каньонлендс, США Тадж

Тадж-Махал, Индия Снегоступы

Национальный парк Меркантур, Южно-Французские Альпы, Франция Мечта

Каньон Колка, Перу Национальная дорога

Ушуайя, Аргентина Одна из лучших перспектив

Хорсшу-Бенд (Лошадиная Подкова), США Вместе

Двойная Арка, штат Юта, США Прекрасный момент

Мальдивы Аризона A-Frame

Флагстафф, Аризона По одинокой дороге к восходу солнца

Исландия Дюна

Национальный парк Алтын-Эмель, Казахстан Эпический пейзаж

Сантана, Мадейра, Португалия Озеро Мотосуко

Озеро Мотосуко, Япония Путешественнические приключения

Лерида, Испания Погоня за приключениями

Мост Арнарстапи, полуостров Снефелснес, Исландия Лихорадка в пустыне

Вади-Рам, Иордания Автострада

Международный аэропорт Субик-Бей, Филиппины Путешествие вокруг света

Австрия Водопады – лучшие

Водопады Криммль, Австрия Американское путешествие

Красный каньон, штат Юта, США Один в тумане

Крым, Украина Путешествие в Италию

Доломитовые Альпы, Италия Исландский закат

Исландия Памятник Долины Восхода

Долина монументов, США Для начала

Россия Открытие новых мест, пока люди еще спят

Пещера Бенагил, Португалия Небесное путешествие

Марокко Позволь мне улететь

Рейс Барселона – Рейкьявик Валле Дэй Темпле

Сицилия, Италия Долина Огня

Национальный парк Долина Огня, США Поездим по дорогам

Беларусь Отплывает

Атлантическая Луара, Франция Якорь

Нарвик, Норвегия Цели путешествий

Индия Виажар

Бали, Индонезия Путь сквозь извилистые дороги

Шварцвальд, Германия Путешествия и свидания на вершине мира

Мост Голден Гейт, Сан-Франциско, США Куда пойти?

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