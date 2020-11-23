13 695 фотографій з усього світу взяли участь в онлайн-конкурсі #Travel2020 від Agora. Travel 24 покаже фото, яке люди обрали найкращим у світі, а також ще пів сотні вдалих емоційних світлин.

50 найкращих фотографій світу у #Travel2020

Абсолютний переможець

Користувачі Agora (це мобільний додаток, де люди з усього світу можуть брати участь у фотоконкурсах, і вони ж голосують за кращі роботи) серед 13 685 фотографій, які надійшли на конкурс #Travel2020 обрали найкращу.

Travel 24 залюбки вам її покаже. Авторство, до слова, належить іспанському фотографу @rakia10, який і отримав головний приз конкурсу – 1000 доларів США.

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Неймовірні моменти



Сецеда, Доломітові Альпи, Італія

І ще 49 дуже красивих фото, які найбільше сподобалися людям

Ранні ранки в національному парку



Тоскана, Італія

Неймовірний вечір у Нью-Мексико



Шипрок, Нью-Мексико, США

Минуле, сьогодення та майбутнє



Палаван, Філіппіни

Спогади на Балі



Храм Лемпуянг, Балі, Індонезія

Чумацький Шлях



Грейт Стейплз Тор, Національний парк Дартмур, Девон, Велика Британія

Дослідження Крижаної печери



Айскапелле, Берхтесгаден, Баварські Альпи, Німеччина

Просто зроби це



Іст-Енд Рундл-Хайк, Канада

Гірська панорама



Словенія

З пітьми



Лаго Намбіно, Італія

Іноді найкраще в подорожі – це подорож



Шрі-Ланка

Ліплений вітром, водою та часом



Озеро Грін Рівер, Національний парк Каньонлендс, США

Тадж



Тадж-Махал, Індія

Снігоступи



Національний парк Меркантур, Південно-Французькі Альпи, Франція

Мрія



Каньйон Колка, Перу

Національна дорога



Ушуая, Аргентина

Одна з найкращих перспектив



Хорсшу-Бенд (Кінська Підкова), США

Разом



Подвійна Арка, штат Юта, США

Чудовий момент



Мальдіви

Арізона A-Frame



Флагстафф, Арізона

Їхати самотньою дорогою до сходу сонця



Ісландія

Дюна



Національний парк Алтин-Емель, Казахстан

Епічний краєвид



Сантана, Мадейра, Португалія

Озеро Мотосуко



Озеро Мотосуко, Японія

Мандрівні пригоди



Леріда, Іспанія

Погоня за пригодами



Міст Арнарстапі, півострів Снефелснес, Ісландія

Лихоманка в пустелі



Ваді-Рам, Йорданія

Автострада



Міжнародний аеропорт Субік-Бей, Філіппіни

Подорож навколо світу



Австрія

Водоспади – найкращі



Водоспади Кріммль, Австрія

Американська подорож



Червоний каньйон, штат Юта, США

Наодинці в тумані



Крим, Україна

Мандрівка в Італію



Доломітові Альпи, Італія

Ісландський захід сонця



Ісландія

Пам'ятник Долини Сходу Сонця



Долина монументів, США

Для початку



Росія

Відкриття нових місць, поки люди ще сплять



Печера Бенагіл, Португалія

Небесна подорож



Марокко

Дозволь мені полетіти



Рейс Барселона – Рейк'явік

Валле Дей Темплі



Сицилія, Італія

Долина Вогню



Державний парк Долина Вогню, США

Поїздимо дорогами



Білорусь

Відпливає



Атлантична Луара, Франція

Якір



Нарвік, Норвегія

Цілі подорожей



Індія

Віажар



Балі, Індонезія

Шлях крізь звивисті дороги



Шварцвальд, Німеччина

Подорож та побачення на горі світу



Міст Голден Гейт, Сан-Франциско, США

Куди піти?



Іран

Подорожі



Залізничний вокзал Порту, Португалія

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