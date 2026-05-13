Железный портал в прошлое: где увидеть тот самый рудник, который был местом съемок фильма "Красный"
Кочубеевские штольни – это заброшенный железорудный рудник вблизи села Анновка, который стал туристической локацией с атмосферой начала 20 века.
- После съемок фильма "Червоный" штольни стали популярными среди поклонников кино и индустриального наследия, создавая особую атмосферу для посетителей.
В Кировоградской области сохранился индустриальный объект начала 20 века – это карьер и система штолен глубиной около 35 метров, где когда-то добывали железную руду из тонкого пласта.
На странице Krivoyrog_ig рассказали о необычной локации Кочубеевские штольни – это заброшенный железорудный рудник, который сегодня воспринимается скорее как историческая локация и туристический объект, чем как промышленное сооружение. Он расположен недалеко от села Анновка на границе Кривбасса и Кировоградщины и сохраняет атмосферу начала 20 века, когда здесь еще велась добыча железной руды.
Как появился рудник и почему он просуществовал так недолго?
Рудник был заложен в 1904 году и принадлежал семье Кочубеев, рассказывает "Украина Инкогнита". Добыча здесь оказалась ограниченной из-за тонкого пласта железной руды, поэтому предприятие не стало крупным промышленным центром. Работы продолжались с перебоями, и уже в 1915 году рудник окончательно прекратил свою деятельность, оставив после себя карьер и подземные выработки.
Как выглядит рудник / инстаграм krivoyrog_ig
Что скрыто внутри штолен?
Под землей сохранилась система из пяти штолен общей длиной около 250 метров. Они открывают обнаженные геологические породы Криворожской складчатой структуры, в частности лимонитовые сланцы, и дают возможность увидеть, как выглядит железорудная основа региона. В некоторых местах сохранились следы старых подземных работ и полости, что добавляет пространству ощущение заброшенного промышленного мира.
От съемок остались деревянные лестницы и подъемники / фото "Украина Инкогнита"
Почему Кочубеевские штольни сейчас привлекают туристов?
После закрытия рудника место долгое время оставалось малоизвестным, но со временем его начали посещать туристы и исследователи индустриального наследия. Дополнительное внимание оно получило после съемок фильма "Красный", где штольни использовали как локацию для сцен рудника. Это сделало место узнаваемым среди поклонников кино и нестандартных путешествий.
Кадры фильма "Красный" / скриншот из фильма
Подземные ходы, узкие проходы и естественная темнота создают особую атмосферу, из-за которой штольни часто сравнивают с фантастическими или постапокалиптическими декорациями. Посетители отмечают, что здесь легко ощутить эффект полного погружения в другое пространство, где природа и промышленная история переплетаются между собой.
Стоит ли ехать туда туристу?
Это место подойдет тем, кто интересуется индустриальным туризмом, историей промышленности или ищет нетипичные локации. В то же время стоит учитывать, что штольни остаются полудикими, поэтому посещение требует осторожности, удобной одежды и обязательно источника света, ведь под землей нет никакой инфраструктуры.
Какие еще интересные локации есть в Кривом Роге?
Кривой Рог имеет много интересных фактов и деталей истории, одним из них является известный отель "Металлургия". Он был построен на углу улиц Октябрьской (ныне Александра Поля) и Карла Маркса (современный проспект Почтовый). Масштабное четырехэтажное здание в стиле конструктивизма было завершено 12 июня 1934 года.
Он имел "элитный" статус и принимал ведущих инженеров, партийных деятелей и номенклатурных чиновников высокого ранга, в частности директора "Кривстроя" Якова Весника. Несмотря на престиж, туда часто поступали жалобы на низкий уровень сервиса и проблемы с обслуживанием номеров. В 1948 году старый отель снесли, а на его месте построили новый "Металлург".
Частые вопросы
Что такое Кочубеевские штольни и где они расположены?
Почему рудник Кочубеевских просуществовал так недолго?
Почему Кочубеевские штольни привлекают туристов сегодня?
