Княжеские скалы во Львовской области – это природная достопримечательность, которая поражает не только своими пейзажами, но и возможностью отдохнуть у горной реки, что особенно актуально в жаркие летние дни.

Смотрите также : На Львов надвигается невыносимая жара: где спастись от нее в эти выходные

Чем уникальны Княжеские скалы и где там можно отдохнуть у воды?

Как сообщает "Карпатиум", Княжеские скалы расположены недалеко от села Тишевница во Львовской области. Это группа скал, возвышающихся над рекой Стрый и представляющих собой эрозионные остатки палеогеновых песчаников. Своим нынешним видом они обязаны природным процессам, которые длились миллионы лет. Когда-то на этой территории было море, а под воздействием воды образовались песчаники со скалистыми выступами. Впоследствии море исчезло, а скалы сформировались под действием дождя, ветра и снега.

Княжеские скалы / фото Игоря Гвоздецкого

Самая высокая точка локации достигает 42 метров. Скалы состоят из трёх отдельных вершин: Ханской скалы, Княжеской скалы и Ярославны, названия которых связывают с местной легендой о битве между войском князя и татарской ордой.

Помимо живописных скал, эта локация привлекает туристов возможностью отдохнуть у воды. На другом берегу реки Стрый обустроены места для установки палаток, а сам водоем в жаркую летнюю погоду может стать настоящим спасением от зноя.

Смотрите также "Яблоку негде упасть": какие популярные водоемы возле Львова лучше обойти в жаркие выходные

Что стоит знать перед поездкой к реке Стрый?

Журналист 24 Канала Назарий Лазур, который недавно побывал на этом месте, советует учесть несколько моментов перед поездкой. Лучше всего приезжать сюда утром, ведь ближе к обеду желающих отдохнуть у реки становится значительно больше. Стоит помнить, что это открытый участок, поэтому большого количества тени здесь нет. Укрыться от солнца можно в основном в зоне под мостом, поэтому лучше иметь с собой зонтики, головные уборы и средства защиты от солнца.

Река Стрый / фото Назария Лазура

Поскольку пляж у реки каменистый, для комфортного отдыха стоит взять подходящую обувь: шлепанцы или крокси. Они также помогут при входе в воду, ведь камни могут мешать ходить босиком. На этом месте глубина варьируется, поэтому оно подойдет как для тех, кто хочет просто посидеть в воде, так и для тех, кто планирует поплавать. Более глубокий участок, в частности, находится под мостом.

Тем, кто планирует ехать на собственном автомобиле, стоит учесть, что в дни большого наплыва туристов могут возникнуть трудности с парковкой и выездом с локации. Несмотря на это, Княжеские скалы остаются одним из самых красивых природных уголков Львовщины. Здесь можно отдохнуть у воды, насладиться видами на реку Стрый и полюбоваться скалами, которые формировались на протяжении миллионов лет.

Где находятся Княжеские скалы: смотреть на картах