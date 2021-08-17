На маршруте можно будет увидеть десятки памятников историко-культурного наследия и объектов природно-заповедного фонда. Один из самых выдающихся – Клеванский замок на Ровненщине.

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Клеванский замок

Оборонительное сооружение датируется ХVИ веком, но до наших дней сохранились лишь 2 каменные башни и корпуса бывшего духовного училища. Замок пережил немало атак, впрочем ни разу не сдался врагу.

"Кое-где толщина стен в Клеванском замке достигает 3,5 метра. Башня – это действительно самое крепкое укрепление", – отметила краевед Инна Львовская.

Больше всего замок пострадал от времени и недостаточного ухода. Впрочем остатки былого величия сохранил мост и въезд в замок.



Клеванский замок / Фото из фондов Национальной библиотеки в Варшаве

По словам краеведа, оборонительное сооружение имеет треугольные карцеры, которые использовали для психологических пыток. Когда человек длительное время находился в таком помещении, терял рассудок.

Собственниками замка была княжеская семья Черторийских, которая также имела свой костел в нескольких сотнях метров от здания. 400-летний храм построили в начале XVII века и он сохранился лучше. До сегодня там проводят богослужения.

"Спасательная экспедиция 2017 года нашла останки ксендза, похороненные в крипте под полом. Это было нетипично для католического обряда. В надлежащем состоянии сохранилась его ряса", – рассказала Львовская.

В мае 2018 года крипту расчистили, а останки перезахоронили. На церемонию приехало 30 потомков династии Черторийских со всего мира.

Краевед добавила, что в Польше действует влиятельный Фонд Черторийских. Представитель семьи Флориан Черторийский был примасом Польши, то есть был главным над другими архиепископами и епископами.

Интересности маршрута "Волынское наследство": смотрите видео 24 канала

Пересопницкое Евангелие

В 20 километрах от Клеванского замка расположено село Пересопница, откуда происходит одноименное Евангелие. Это выдающийся рукописный памятник староукраинского языка и искусства XVI века, на котором присягают украинские президенты.



Пересопницкое Евангелие / Фото Фонда памяти Блаженнейшего митрополита Мефодия

В Пересопнице в 2011 году открыли музей-пантеон, посвященный первому переводу Священного Писания. Всего таких книг было несколько, каждая весит более 9 килограммов. В то время это была самая иллюстрированная книга, с отделкой сусальным золотом.

Евангелие на страницах из пергамента писали 2 писарей течение 5 лет. Есть в книге даже автограф казацкого гетмана Ивана Мазепы, датированный 1701 годом.

Маршрут "Волынское наследство" подходит как для пешей или велосипедной поездки, так и для автомобильного путешествия. На пути расположены 40 исторических памятников и объектов природно-заповедного фонда. В частности туристам предлагают посетить:

Одерадовское и Беловское городища;

"Цуманскую пущу";

Берестянский заказник;

Горинские склоны.

Чем удивит Клевань, Беловское городище и Пересопница: смотрите видео ОО "Волынский фонд"