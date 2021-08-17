На маршруті можна буде побачити десятки пам'яток історико-культурної спадщини та об'єктів природно-заповідного фонду. Одна з найвизначніших – Клеванський замок на Рівненщині.

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Клеванський замок

Оборонна споруда датована ХVІ століттям, але до наших днів збереглися лише 2 кам'яні вежі та корпуси колишнього духовного училища. Замок пережив чимало атак, втім жодного разу не здався ворогу.

"Подекуди товщина стін у Клеванському замку сягає 3,5 метра. Вежа – це дійсно найміцніше укріплення", – зазначила краєзнавиця Інна Львівська.

Найбільше замок постраждав від часу та недостатнього догляду. Втім залишки колишньої величі зберіг міст та в'їзд до замку.



Клеванський замок / Фото з фондів Національної бібліотеки у Варшаві

За словами краєзнавиці, оборонна споруда має трикутні карцери, які використовували для психологічних тортур. Коли людина тривалий час перебувала в такому приміщенні, втрачала глузд.

Власниками замку була княжа родина Чорторийських, яка також мала свій костел за кількасот метрів від споруди. 400-річний храм збудували на початку ХVІІ століття і він зберігся краще. Донині там проводять богослужіння.

"Рятувальна експедиція 2017 року знайшла останки ксьондза, поховані у крипті під підлогою. Це було нетипово для католицького обряду. У належному стані збереглася його ряса", – розповіла Львівська.

У травні 2018 року крипту розчистили, а останки перепоховали. На церемонію приїхало 30 нащадків династії Чорторийських з усього світу.

Краєзнавиця додала, що у Польщі діє впливовий Фонд Чорторийських. Представник родини Флоріан Чорторийський був примасом Польщі, тобто був головним над іншими архієпископами та єпископами.

Цікавинки маршруту "Волинський спадок": дивіться відео 24 каналу

Пересопницьке Євангеліє

За 20 кілометрів від Клеванського замку розташоване село Пересопниця, звідки походить однойменне Євангеліє. Це визначна рукописна пам'ятка староукраїнської мови та мистецтва XVI століття, на якому присягають українські президенти.



Пересопницьке Євангеліє / Фото Фонду пам’яті блаженнішого митрополита Мефодія

У Пересопниці 2011 року відкрили музей-пантеон, присвячений першому перекладу Святого Письма. Загалом таких книг було кілька, кожна важить понад 9 кілограмів. На той час це була найбільш ілюстрована книга, із оздобленням сусальним золотом.

Євангеліє на сторінках із пергаменту писали 2 писарів упродовж 5 років. Є у книзі навіть автограф козацького гетьмана Івана Мазепи, датований 1701 роком.

Маршрут "Волинський спадок" підходить як для пішої чи велосипедної мандрівки, так і для автомобільної подорожі. На шляху розташовані 40 історичних пам'яток і об'єктів природно-заповідного фонду. Зокрема туристам пропонують відвідати:

Одерадівське й Білівське городища;

"Цуманську пущу";

Берестянський заказник;

Горинські крутосхили.