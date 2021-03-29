По состоянию на 29 марта Кипр перенес Украину с "серой" зоны в "красную". Это позволяет украинцам въехать на территорию страны с определенными требованиями с 1 апреля 2021 года.

Прибывшие в страну должны предоставить ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 72 часа до вылета. Читайте также Курортный остров Таиланда откроется для туристов: условия Что еще нужно, чтобы въехать на Кипр? Как отмечается, лица, путешествующие из стран "красной" зоны, должны: зарегистрироваться на платформе CyprusFlightPass

получить личную карточку доступа к вылету

по прилету пройти повторный ПЦР-тест за свои деньги (30 евро в аэропорту Ларнаки и 32 евро в аэропорту Пафоса)

результатов теста ждать на самоизоляции в забронированном отеле (около 3 часов) Также в посольстве Украины советуют быть готовыми предоставить документы, подтверждающие цель поездки (место жительства, оплаченный отель, договор аренды квартиры и т.д.), финансовые средства на все время пребывания (минимум 50 евро в день), намерение вернуться в Украину (оплаченный обратный авиабилет) и предоставление другой необходимой информации. По данным Worldometer, по состоянию на 29 марта 2021 года на Кипре обнаружено 44 631 случай заражения коронавирусом, из них 252 летальных. Напомним, еще в январе Кипр , еще в январе Кипр анонсировал планы открыться для украинцев с 1 марта, но тогда обещание так и не выполнил.