Кипр позволил украинским туристам въезд с 1 апреля, но есть условия
По состоянию на 29 марта Кипр перенес Украину с "серой" зоны в "красную". Это позволяет украинцам въехать на территорию страны с определенными требованиями с 1 апреля 2021 года.
Источник:МЗ Кипра
Прибывшие в страну должны предоставить ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 72 часа до вылета.
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Что еще нужно, чтобы въехать на Кипр?
Как отмечается, лица, путешествующие из стран "красной" зоны, должны:
- зарегистрироваться на платформе CyprusFlightPass
- получить личную карточку доступа к вылету
- по прилету пройти повторный ПЦР-тест за свои деньги (30 евро в аэропорту Ларнаки и 32 евро в аэропорту Пафоса)
- результатов теста ждать на самоизоляции в забронированном отеле (около 3 часов)
Также в посольстве Украины советуют быть готовыми предоставить документы, подтверждающие цель поездки (место жительства, оплаченный отель, договор аренды квартиры и т.д.), финансовые средства на все время пребывания (минимум 50 евро в день), намерение вернуться в Украину (оплаченный обратный авиабилет) и предоставление другой необходимой информации.
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