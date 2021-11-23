Киевские локации попали в рейтинг самых "фотогеничных" объектов ЮНЕСКО

Чтобы определить самые популярные объекты всемирного наследия ЮНЕСКО, ресурс Design Bundles проанализировал, сколько раз те или иные геолокации фигурировали в соцсети инстаграм. Проведя мониторинг, команда определила 10 самых "фотогеничных" объектов.

Интересно и то, что в пятерку фаворитов сети попал Киев, которому удалось обойти Будапешт, Прагу и Флоренцию. Показываем, как выглядят самые популярные объекты.

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1. Исторический центр Рима

(61,2 миллиона отметок)

Колизей / Фото инстаграм growingupitalian

Италия – одно из самых любимых мест путешественников, возвращающихся сюда за новыми впечатлениями. Как в центре города, так и в его окрестностях есть на что посмотреть. Именно здесь расположены всемирно известные достопримечательности, в частности Колизей, самый большой в Риме фонтан – Треви, Пантеон и Римский Форум.

2. Рио-де-Жанейро

(45 миллионов отметок)

Христос-Спаситель в Рио-де-Жанейро / Фото инстаграм droneofficial

Христос-Спаситель – одна из самых известных достопримечательностей Рио-де-Жанейро. Поэтому неудивительно, что о городе написано более 45 миллионов постов. Кроме суперпопулярной достопримечательности ресурс Design Bundles советует посетить Музей завтрашнего дня и Музей современного искусства.

3. Венеция

(25,7 миллиона отметок)

Венеция / Фото инстаграм

Венеция превратилась в настоящий рай для фотографов, прежде всего благодаря таким достопримечательностям, как площадь Сан-Марко и Гранд-канал.

4. Архитектура Киева

(21,9 миллиона отметок)

В Киев советуют ехать всем, кто интересуется архитектурой / Фото инстаграм bassam_mukadam

Любителям архитектора портал советует отправляться в Киев, чтобы поближе ознакомиться с Софийским собором и другими сооружениями в историческом центре Киева.

Интерьер, который уцелел и коллекция мозаик и фресок 11 века достойны того, чтобы посетить Киев,

– указано в статье.

5. Флоренция

(21,5 миллиона отметок)

Исторический центр Флоренции / Фото инстаграм florencemypassion

В историческом центре Флоренции хранятся работы Брунеллески, Боттичелли, Джотто и Микеланджело. Кроме этого, здесь множество достопримечательностей. В частности, собор Санта-Мария-дель-Фьоре, церковь Санта-Крусе, галерея Уффици и множество другого.

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