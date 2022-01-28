Маршрут поезда будет пролегать через румынский город Сигет – Рахов – Ужгород. Об этом сообщил глава Закарпатской ОГА Виктор Микита.

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"Карпатский экспресс": детали запуска

По словам Виктора Микиты, в 2022 году на Закарпатье приступают к работе по комплексному подходу и стратегическим проектам, которые повлияют на экономический сектор области. Среди таких проектов – железнодорожное сообщение с Румынией.

Считаем, что возобновление трансграничной пассажирской перевозки по маршруту, проходящему через город Сигет в Румынии, – Ужгород – Рахов, который с давних времен называют "Карпатский экспресс", может быть именно таким стратегическим проектом,

– отметил он.

Микита добавил, что Закарпатская ОГА готовит пакет предложений и дорожную карту возобновления курсирования поезда, среди которых:

восстановление железнодорожной и пограничной инфраструктуры по маршруту курсирования поезда;

инициирование вопроса перед высшими органами власти по включению проекта в "Большое строительство";

концепт возможного расширения проекта в Ивано-Франковскую область и включения по согласованию Прикарпатья к трансграничному диалогу и т.д.

В ОГА уже успели обсудить проект "Карпатского экспресса" с консулом Румынии в Солотвино Грацианом-Флорином Пырву, выразившим свою поддержку. В феврале запланировано обсуждение этого вопроса с румынскими партнерами и представителями АК "Укрзализныци".

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Полный текст сообщения Виктора Микиты в Фейсбук:

Возобновляем диалог о возможности запуска "Карпатского экспресса".

Текущая социально-экономическая ситуация диктует решения, которые нужно принимать, и концепты, что необходимо генерировать для сотворения прорыва в той либо другой отрасли экономики нашего края.

Одним из таких направлений является туризм, объединяющий немалое количество интересных мнений и проектов, которые, к сожалению, из-за объективных или субъективных решений так и не были реализованы.

Мы же в 2022 году приступаем к комплексному подходу и стратегическим проектам, которые могут эффективно влиять на целый сектор экономики области.

Считаем, что возобновление трансграничной пассажирской перевозки по маршруту, проходящему через город Сигет в Румынии, — Ужгород – Рахов, который у нас с давних времен называют "Карпатский экспресс", может быть именно таким стратегическим проектом.

Эта тема станет одной из главных на запланированных встречах с нашими румынскими партнерами и представителями АК "Укрзалізниця", которые запланированы в феврале в нашем областном центре и Бая-Маре в Румынии.

В рабочем порядке эти вопросы предварительно обсудили с Консулом Румынии в Солотвино Грацианом-Флорином Пырву во время встречи в Ужгороде и получили поддержку.

Закарпатская ОГА со своей стороны готовит пакет конкретных предложений и дорожную карту возобновления курсирования "Карпатского экспресса", среди которых:

восстановление железнодорожной и пограничной инфраструктуры по маршруту курсирования поезда;

инициирование вопроса перед высшими органами власти по включению проекта "Карпатский экспресс" в программу Президента Украины Владимира Зеленского "Большое строительство";

концепт возможного расширения проекта на Ивано-Франковскую область и включение по согласованию наших коллег из Прикарпатья в трансграничный диалог;

активизация работы подразделений облгосадминистрации, агентств регионального развития и территориальных общин по вопросам генерирования проектов, которые могут финансироваться за счет средств ЕС в рамках реализации инициативы по возобновлению движения "Карпатского экспресса" и другие.

В разработке концепта учитываем показатель экономической эффективности. Сегодня этим занимаются специалисты профильного департамента ОГА и АК "Укрзалізниця". Вместе с тем не забываем, что в Мараморощине проживает наша община, которая насчитывает около 25 тысяч человек. У большинства из них есть родственники с украинской стороны на Раховщине, с которыми поддерживаются постоянные контакты.

Работы очень много, поэтому активно включаемся в работу по этому вопросу. Вместе с тем уверен, что после проведения консультаций с нашими румынскими партнерами проект получит общую дорожную карту с первоочередными мероприятиями.