В Карпатах соорудили еще одни гигантские качели для туристов: живописные фото

Карпаты полны мест, которые производят необычайные впечатления. Это касается и гигантских качелей. Одну называют гуцульской, другая попала в книгу рекордов Украины, еще одна расположена выше всех в горах, а теперь появилась новая.

Жители села Бережница установили гуцульские качели на высоте почти 1 500 метров над уровнем моря. Сделали их для туристов, ведь такие локации всегда притягивают. Об этом рассказал председатель ОО "Гуцулики" в Верховине Руслан Бойчук.

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Большие гуцульские качели – это новая аттракция на Верховинщине, – сообщил Бойчук.

По его словам, качели соорудили местные жители села Бережница на вершине горы Бенджола, что составляет примерно 1 500 метров над уровнем моря.



В Карпатах построили еще одни гигантские качели / Фото: verkhovyna.life

Также отметил, что добраться до качелей туристы могут пешим маршрутом или приняв участие в джипинг-туре, который разработали в Верховине.