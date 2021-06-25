Жителі села Бережниця встановили гуцульську гойдалку на висоті майже 1 500 метрів над рівнем моря. Зробили її для туристів, адже такі локації завжди притягують. Про це розповів голова ГО "Гуцулики" у Верховині Руслан Бойчук.

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Велика гуцульська гойдалка – це нова атракція на Верховинщині, – повідомив Бойчук.

За його словами, гойдалку спорудили місцеві жителі села Бережниця на вершині гори Бенджола, що сягає приблизно 1 500 метри над рівнем моря.



У Карпатах спорудили ще одну велетенську гойдалку / Фото: verkhovyna.life