Жители села Бережница установили гуцульские качели на высоте почти 1 500 метров над уровнем моря. Сделали их для туристов, ведь такие локации всегда притягивают. Об этом рассказал председатель ОО "Гуцулики" в Верховине Руслан Бойчук.
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Большие гуцульские качели – это новая аттракция на Верховинщине, – сообщил Бойчук.
По его словам, качели соорудили местные жители села Бережница на вершине горы Бенджола, что составляет примерно 1 500 метров над уровнем моря.
В Карпатах построили еще одни гигантские качели / Фото: verkhovyna.life
Также отметил, что добраться до качелей туристы могут пешим маршрутом или приняв участие в джипинг-туре, который разработали в Верховине.
Джипинг-тур, что разработали в Верховине / Фото: verkhovyna.life
Организаторы уверяют, что новая аттракция не оставит равнодушными ни экстремалов, ни людей, которые боятся высоты.
В Карпатах для туристов построили качели на 1,5-километровой высоте / Фото: verkhovyna.life
Как известно, на маршруте сейчас сооружают чаны и хижины, которые заработают уже совсем скоро.