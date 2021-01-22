В июле 2021 года в Рио-де-Жанейро не проведут традиционный карнавал из-за пандемии коронавируса. Однако, возможно, он состоится после вакцинации в 2022 году.

Об этом сообщил мэр Рио-де-Жанейро Эдуардо Паес в твиттере.

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"Несомненно, в 2022 году мы сможем (все вакцинированы должным образом) праздновать жизнь и нашу культуру со всей интенсивностью, которой мы заслуживаем", – отметил политик.

Традиционный карнавал в Бразилии ежегодно требует подготовки от государства, ассоциаций и учреждений самбы.

Я никогда не скрывал своей страсти к карнавалу и ясного видения экономической важности этого культурного события для нашего города. Однако пока думать бессмысленно, что мы сможем провести карнавал в июле,

– добавил Эдуардо Паес.

Nunca escondi minha paixão pelo carnaval e a visão clara que tenho da importância econômica dessa manifestação cultural para nossa cidade. No entanto, me parece sem qq sentido imaginar a essa altura que teremos condições de realizar o carnaval em julho. pic.twitter.com/B932v233En — Eduardo Paes (@eduardopaes_) January 21, 2021

Что известно о карнавале в Рио-де-Жанейро

Карнавал в Рио-де-Жанейро – главное событие, которым славится Бразилия. В 2021 году до начала пандемии его планировали провести в феврале.

Обычно, празднование продолжаются 5 дней и заканчиваются за 40 дней до Пасхи.

Карнавал состоит из двух частей: соревнования бразильских школ самбы и народный карнавал, который проходит стихийно на улицах Рио-де-Жанейро.

Что известно о коронавирус в Бразилии

Всего в Бразилии на коронавирус заразились 8,7 миллиона человек, из них выздоровели – 7,67 миллиона. Зато 214 тысяч пациентов умерли от осложнений, вызванных болезнью.

В стране уже начали общенациональную программу иммунизации от COVID-19. Используют вакцину от Sinovac Biotech.