Карнавал у Ріо-де-Жанейро: чи відбудеться він у 2021 році
У липні 2021 року у Ріо-де-Жанейро не проведуть традиційний карнавал через пандемію коронавіруса. Проте, можливо, він відбудеться після вакцинації у 2022 році.
Про це повідомив мер Ріо-де-Жанейро Едуардо Паес у твіттері.
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"Безсумнівно, у 2022 році ми зможемо (всі вакциновані належним чином) святкувати життя і нашу культуру з усією інтенсивністю, якої ми заслуговуємо", – зазначив політик.
Традиційний карнавал у Бразилії щороку потребує підготовки від держави, асоціацій та установ самби.
Я ніколи не приховував своєї пристрасті до карнавалу і ясного бачення економічної важливості цієї культурної події для нашого міста. Однак поки що думати безглуздо, що ми зможемо провести карнавал в липні,
– додав Едуардо Паес.
Що відомо про карнавал у Ріо-де-Жанейро
- Карнавал у Ріо-де-Жанейро – головна подія, якою славиться Бразилія. У 2021 році до початку пандемії його планували провести у лютому.
- Зазвичай, святкування тривають 5 днів і закінчуються за 40 днів до Великодня.
- Карнавал складається із двох частин: змагання бразилійських шкіл самби та народний карнавал, який відбувається стихійно на вулицях Ріо-де-Жанейро.
Що відомо про коронавірус у Бразилії
Загалом у Бразилії на коронавірус заразилося 8,7 мільйона людей, з них одужало – 7,67 мільйона. Натомість 214 тисяч пацієнтів померли від ускладнень, спричинених хворобою.
У країні вже розпочали загальнонаціональну програму імунізації від COVID-19. Використовують вакцину від Sinovac Biotech.
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