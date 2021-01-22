У липні 2021 року у Ріо-де-Жанейро не проведуть традиційний карнавал через пандемію коронавіруса. Проте, можливо, він відбудеться після вакцинації у 2022 році.

Про це повідомив мер Ріо-де-Жанейро Едуардо Паес у твіттері.

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"Безсумнівно, у 2022 році ми зможемо (всі вакциновані належним чином) святкувати життя і нашу культуру з усією інтенсивністю, якої ми заслуговуємо", – зазначив політик.

Традиційний карнавал у Бразилії щороку потребує підготовки від держави, асоціацій та установ самби.

Я ніколи не приховував своєї пристрасті до карнавалу і ясного бачення економічної важливості цієї культурної події для нашого міста. Однак поки що думати безглуздо, що ми зможемо провести карнавал в липні,

– додав Едуардо Паес.

Nunca escondi minha paixão pelo carnaval e a visão clara que tenho da importância econômica dessa manifestação cultural para nossa cidade. No entanto, me parece sem qq sentido imaginar a essa altura que teremos condições de realizar o carnaval em julho. pic.twitter.com/B932v233En — Eduardo Paes (@eduardopaes_) January 21, 2021

Що відомо про карнавал у Ріо-де-Жанейро

Карнавал у Ріо-де-Жанейро – головна подія, якою славиться Бразилія. У 2021 році до початку пандемії його планували провести у лютому.

Зазвичай, святкування тривають 5 днів і закінчуються за 40 днів до Великодня.

Карнавал складається із двох частин: змагання бразилійських шкіл самби та народний карнавал, який відбувається стихійно на вулицях Ріо-де-Жанейро.

Що відомо про коронавірус у Бразилії

Загалом у Бразилії на коронавірус заразилося 8,7 мільйона людей, з них одужало – 7,67 мільйона. Натомість 214 тисяч пацієнтів померли від ускладнень, спричинених хворобою.

У країні вже розпочали загальнонаціональну програму імунізації від COVID-19. Використовують вакцину від Sinovac Biotech.