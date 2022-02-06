Карантинные правила на горнолыжных курортах Украины: что нужно знать туристам

Очевидно, зимой украинские туристы отправляются на горнолыжные курорты, чтобы насладиться зимним отдыхом. Однако следует помнить, что на каждом из них действуют определенные карантинные правила.

Поэтому МЗ Украины решил напомнить гражданам, какие требования действуют на курортах Украины.

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Какие карантинные правила действуют на горнолыжных курортах Украины

Многие проводят зимние выходные на отдыхе в горах… Проследите за тем, чтобы все соблюдали противоэпидемические правила. Это поможет уменьшить риск испортить отдых и зимние праздники,

– говорится в сообщении.

Согласно постановлению Минздрава, посетители горнолыжных курортов могут пользоваться услугами только при наличии и после проверки COVID-документов – сертификат вакцинации, отрицательный тест или справка о выздоровлении. Эти правила не относятся к лицам до 18 лет.

Клиенты и посетители обязаны предоставлять по требованию работников заведений как документы по коронавирусу, так и документы, подтверждающие возраст личности.

В Минздраве напоминают, что во время карантина в общественных местах все должны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.



Карантинные правила на горнолыжных курортах / Инфографика МЗ Украины

Проверку COVID-документов можно проводить во время поселения в гостиницу или приобретение абонемента на горнолыжное катание.

Посетителям курортов рекомендуется присвоить уникальную отметку в виде наклейки на верхнюю одежду или шлем, которая позволила бы идентифицировать то, что документы уже проверялись. Тогда турист избежит повторных проверок.

Отмечается, что ответственность за организацию и выполнение мероприятий возлагается на хозяйствующих субъектов, предоставляющих гостиничные и другие услуги.