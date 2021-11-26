За словами головного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна, країна зараз майже перейшла пік показників. Так, за певних вимог, гірськолижні курорти працюватимуть впродовж новорічних свят.

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Як працюватимуть гірськолижні курорти

Згідно з постановою №1236, яка регулює карантинні обмеження, в "червоній" зоні забороняється робота підіймачів. Однак ця заборона не застосовується до вакцинованих туристів.

Оскільки забезпечити контроль за сертифікатами про вакцинацію або ПЛР-тестами на підіймачах складно, курорти знайшли інших шлях дотримання протиепідемічних вимог.

Вони пропонують верифікацію на пункті в'їзду, зокрема на вході в готель або в пункті прокату спортивного спорядження.

Турист буде верифікуватися, показувати свої COVID-документи, після чого йому на спортивний одяг наклеять спеціальну наліпку – індивідуальний номер, за яким людину ідентифікуватимуть у випадку спеціальної перевірки,

– заявив Кузін.

Він також додав, що буде створена спеціальна база цих номерів.

Крім того, наразі опрацьовується механізм для уникнення черг. Він має бути зручним не лише для туристів, а й для тих, хто перевіряє, зокрема для Нацполу.

За його словами, пропрацьовуються й інші пропозиції, але зараз йдеться про те, щоб зимові курорти були безпечними й, щоб для вакцинованих не було жодних перешкод.

Курорти також мають запровадити максимально лояльні й адекватні умови для відпочивальників. Кожному хочеться, щоб це був відпочинок, а не чергова зустріч з хворобою,

– підкреслив головний санітарний лікар України.

Тому у МОЗ сподіваються, що курорти застосовуватимуть якісь інструменти впливу на тих, хто не хоче надавати сертифікати.

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