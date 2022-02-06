Тому МОЗ України вирішило нагадати громадянам, які вимоги діють на курортах України.
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Які карантинні правила діють на гірськолижних курортах України
Багато хто проводить зимові вихідні на відпочинку в горах… Прослідкуйте за тим, щоб всі дотримувались протиепідемічних правил. Це допоможе зменшити ризик зіпсувати відпочинок та зимові свята,
– йдеться у дописі.
Відповідно до постанови МОЗ, відвідувачі гірськолижних курортів можуть користуватися послугами лише за наявності та після перевірки COVID-документів – сертифікат вакцинації, негативний тест чи довідка про одужання. Ці правила не стосуються осіб до 18 років.
Клієнти та відвідувачі зобов'язані надавати на вимогу працівників закладів як документи щодо коронавірусу, так і документи, що підтверджують вік особи.
У МОЗ нагадують, що на час карантину у громадських місцях всі повинні дотримуватися маскового режиму та соціальної дистанції.
Карантинні правила на гірськолижних курортах / Інфографіка МОЗ України
Перевірку COVID-документів можна проводити під час поселення до готелю або придбання абонементу на гірськолижне катання.
Зазначається, що відповідальність за організацію та виконання заходів покладається на суб'єктів господарювання, що надають готельні та інші послуги.