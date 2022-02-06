Поэтому МЗ Украины решил напомнить гражданам, какие требования действуют на курортах Украины.

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Какие карантинные правила действуют на горнолыжных курортах Украины

Многие проводят зимние выходные на отдыхе в горах… Проследите за тем, чтобы все соблюдали противоэпидемические правила. Это поможет уменьшить риск испортить отдых и зимние праздники,

– говорится в сообщении.

Согласно постановлению Минздрава, посетители горнолыжных курортов могут пользоваться услугами только при наличии и после проверки COVID-документов – сертификат вакцинации, отрицательный тест или справка о выздоровлении. Эти правила не относятся к лицам до 18 лет.

Клиенты и посетители обязаны предоставлять по требованию работников заведений как документы по коронавирусу, так и документы, подтверждающие возраст личности.

В Минздраве напоминают, что во время карантина в общественных местах все должны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.



Карантинные правила на горнолыжных курортах / Инфографика МЗ Украины

Проверку COVID-документов можно проводить во время поселения в гостиницу или приобретение абонемента на горнолыжное катание.

Интересно! Посетителям курортов рекомендуется присвоить уникальную отметку в виде наклейки на верхнюю одежду или шлем, которая позволила бы идентифицировать то, что документы уже проверялись. Тогда турист избежит повторных проверок.

Отмечается, что ответственность за организацию и выполнение мероприятий возлагается на хозяйствующих субъектов, предоставляющих гостиничные и другие услуги.