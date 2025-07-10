"Скрытая жемчужина": какой город Европы остается свободным от туристов, хотя он невероятен

Томар в Португалии назвали "лучше всего сохранившимся секретом" Европы. А, следовательно, это идеальное место для отдыха за пределами известных туристических локаций.

Томар признали "скрытой жемчужиной" на основе огромного количества данных, учитывая тенденции запросов, информацию о местной еде, статистику стоимости проживания, наличие достопримечательностей и возможности для приключений и тому подобное. Среди особенностей города – старинная архитектура и захватывающие пейзажи, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на The Mirror.

Читайте также Золотистые пляжи и комфортная вода: малоизвестный остров в Европе предлагает спрятаться от жары

Почему город Томар – скрытая жемчужина Европы

Это небольшой португальский город с 20-тысячным населением, который расположен фактически в центре страны. Возможно, он не предлагает того приморского шарма, как известные курортные места Португалии, но имеет что предложить взамен.

Прежде всего Томар имеет статус города с историческим значением. Его построили внутри монастыря еще в конце 12 века. А до 15 века он служил центром португальской глобальной экспансии во времена Генриха Мореплавателя.



Вид на городок Томар / Фото "Википедия"

В средневековом центре города можно увидеть главную церковь, названную именем Святого Иоанна Крестителя. Также в Томаре стоит посетить:

Замок и монастырь Ордена Христа – главная достопримечательность города и одна из важнейших в Португалии, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.

– главная достопримечательность города и одна из важнейших в Португалии, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Акведук Пегойнш – мост, построен между 1503 и 1614 годами для снабжения водой монастыря Ордена Христа.

– мост, построен между 1503 и 1614 годами для снабжения водой монастыря Ордена Христа. Синагогу Томара – лучше всего сохранившаяся средневековая синагога Португалии, датируемая 15 веком.



Замок и монастырь / Фото "Википедия"

Отдохнуть от культурного ритма можно в парке Мучан. Там расположено деревянное водяное колесо, что является достопримечательностью города и напоминает о временах, когда мельницы способствовали экономическому процветанию города.

Где расположен Томар: карта