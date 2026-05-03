Туда можно погрузить весь Эверест – и потерять его: какое море самое глубокое в мире и чем еще шокирует
- Филиппинское море является самым глубоким в мире со средней глубиной около 4100 метров и самой глубокой точкой в 10 540 метров.
- Но даже там на дне ученые обнаружили не только жизнь, но и пластиковые отходы, что свидетельствует о глубоком влиянии человеческой деятельности на биогеохимию Земли.
Вопрос о самом глубоком море на планете почти всегда порождает одну ассоциацию – Марианская впадина. Но здесь есть важный нюанс – она не является морем и даже не расположена в море.
На самом деле самым глубоким морем в мире является Филиппинское, и его масштабы поражают. По материалам энциклопедии Britannica рассказываем об этом подробнее.
Почему Филиппинское море – не просто самое глубокое, а целый подводный мир?
Филиппинское море расположено в западной части Тихого океана, к востоку и северу от, собственно, Филиппинского архипелага. По площади оно самое большое среди всех морей планеты – это около 5 миллионов 700 тысяч квадратных километров.
Средняя глубина этого моря составляет около 4100 метров. Но именно здесь прячется абсолютный рекорд по морской глубине – речь идет о Филиппинском желобе, где самая глубокая точка (Глубина Галатея, Galathea Depth) достигает 10 540 метров.
Обратите внимание: Марианская впадина – тоже очень глубокий желоб, официально самый глубокий на планете, 10 935 метров по данным исследования 2021 года, как пишет sciencedirect.com. Однако эта впадина расположена не в море, а в открытом океане (тоже в Тихом, но чуть восточнее акватории Филиппинского моря).
Чтобы понять масштаб, приведем самое очевидное сравнение. Если погрузить в Глубину Галатея Филиппинского моря самую высокую гору Земли Эверест с ее 8849 метрами, над вершиной останется еще более полутора километров водяной толщи.
Как обнаружили самое глубокое море и что там на дне?
Первые данные о глубине Филиппинского моря получил экипаж немецкого судна Emden в 1927 году. А в 1951 году датское исследовательское судно Galathea зафиксировало как раз ту самую отметку в 10 540 метров, и она остается официальным рекордом для морей.
Как считают ученые, сам Филиппинский желоб образовался в результате субдукции. Проще говоря, Филиппинская тектоническая плита погружалась под Евразийскую, и так возникала и углублялась "трещина". К слову, этот процесс продолжается до сих пор, но он медленный – не для человеческого глаза.
А что же там на дне? На самой большой глубине давление более чем в 1000 раз превышает атмосферное, температура – почти ноль. Когда-то исследователи считали, что при таких условиях ни одно живое существо не выживет, однако оказалось иначе – даже на тех глубинах есть микроорганизмы и некоторые глубоководные рыбы. Но есть там и не только это.
Когда мы уже достигли дна, я ожидал увидеть там страшных ползучих существ, которые прокрадываются внутрь или заглядывают в окна. Вокруг плавало что-то белое, я сказал: "Виктор, это медуза". Мы приблизились, а это был просто пластик,
– рассказывал CNA Lifestyle первый филиппинец, побывавший на дне Филиппинского желоба в 2021 году, доктор Део Флоренс Онда.
То есть, к сожалению, кроме жизни ученые увидели там продукты жизнедеятельности человека, и не из лучших. Это неприятное открытие, ведь наглядно демонстрирует, насколько глубоко – в прямом и переносном смыслах – человечество влияет на биогеохимию Земли.
Филиппинское море: можно ли увидеть эту невероятную локацию?
Конечно, глубоководная часть Филиппинского желоба для массового туризма пока недоступна, там побывали лишь единичные батискафы с научными миссиями. А вот в целом море и Филиппинский архипелаг – очень туристические.
Каждый год сюда едут миллионы туристов за коралловыми рифами, тропическими пляжами и дайвингом – на меньших, но не менее поразительных глубинах. И этому потоку туристического удовольствия пока ничего не угрожает.
Какие еще интересные факты о других туристических морях мира стоит знать?
Мертвое море – самая низкая точка суши на Земле и самый соленый водоем в мире. К сожалению, оно уменьшается – из-за масштабного отвода воды из реки Иордан уровень моря падает примерно на метр ежегодно.
Самое холодное море планеты – море Росса – расположено у берегов Антарктиды, и температура его воды держится на уровне от минус 1,5 до минус 1,8 градуса. Но вода там не замерзает полностью благодаря высокой солености.
Частые вопросы
Почему Филиппинское море считают самым глубоким в мире?
Филиппинское море считается самым глубоким из-за наличия Филиппинского желоба, где самая глубокая точка, Глубина Галатея, достигает 10 540 метров.
Возможно ли посетить Филиппинское море туристам?
Глубоководная часть Филиппинского желоба пока недоступна для массового туризма, там побывали только научные миссии. Однако в целом море и Филиппинский архипелаг очень популярны среди туристов благодаря коралловым рифам, тропическим пляжам и дайвингу.
Как образовался Филиппинский желоб?
Филиппинский желоб образовался в результате субдукции – процесса, когда Филиппинская тектоническая плита погружалась под Евразийскую плиту, создавая и углубляя "трещину". Этот процесс продолжается до сих пор.