Кроме памятников, в Черновцах есть еще и интересные заведения, которые непременно стоит посетить с друзьями во время путешествия. Здесь можно найти как кухню с национальным колоритом, так и вполне привычные современные пиццерии.

Travel24 при поддержке SKODA KAROQ предлагает подборку самых популярных заведений этого города.

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Какие рестораны посетить в Черновцах

"Пикник"

Это заведение украинской и европейской кухни, стейк-хаус. Гостям здесь предлагают попробовать морепродукты, салат с грушей и горгонзолой, рыбное мезе, пасту карбонара, венский шницель, стейки из мраморного мяса, шашлык, тушеные овощи под соусом и тому подобное. К блюдам можно заказать вино, пиво, к слову, его варят на месте.

"Барская Гуральня"

Колоритное, популярное заведение буковинской, румынской и еврейской кухни с собственной пивоварней, которая расположена в отреставрированном подземелье. Клиентам ресторана предлагают заказать настойки на основе ягод, фруктов, трав, наливки, светлое, темное и красное пиво собственного производства, а также борщ в хлебном горшочке, вареники, голубцы, "банош барский" с брынзой, курицу с дыней и тому подобное.

"Чичери"

Здесь готовят традиционные буковинские блюда, в том числе на мангале, а также в меню представлена, кроме украинской, еврейская еда. Попробуйте вареники, картофель, запеченный с сыром, деруны, банош с белыми грибами, банош с брынзой и шкварками, домашнюю кровянку, запеченное мясо, салат "чичери", деруны по-галицки и тому подобное.



Ресторан "Чичери" в Черновцах / chernivtsi.bestrest.com.ua

"DiBocca"

Гостям предлагают блюда из европейской и итальянской кухни. Здесь можно заказать суши, пасту карбонара, морские гребешки со шпинатом под сливочным соусом, ананас на гриле с печенью фуа-гра, медальоны под сырным соусом, запеченную утиную ножку и тому подобное.

"Гопачок"

В меню ресторана представлены блюда украинской и румынской кухни. Здесь гостям предлагают заказать бограч, окрошку, днестровских бычков, фирменный борщ в хлебе с гренками, свиные ребрышки с хумусом, котлеты из крольчатины, сет вареников с различными начинками, а также домашнюю настойку "Гопачок", лимоновки и тому подобное.



Ресторан "Гопачок" в Черновцах / chernivtsi.bestrest.com.ua

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Чем добраться?

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