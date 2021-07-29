Карантин не помеха: какие страны упростили условия путешествий для украинских туристов

Пандемия коронавируса изменила планы многих украинцев на отдых. Впрочем для туристов есть шанс побывать за границей в 2021 году.

Граждане Украины стали чаще выбирать курорты тех стран, которые упростили условия путешествий во время карантина. Украинская туристка Анастасия Зазуляк съездила в отпуск с друзьями в Грецию. Эта страна одной из первых сняла ограничения на въезд.

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"К простым каким-то требованиям, которые были у нас всегда, добавился только тест", – пояснила Зазуляк.

По словам туристки, Греция предоставляет выбор отдыхающим:

показать паспорт или справку о вакцинации;

сделать ПЦР-тест и показать его на таможенном контроле;

сдать тест на антиген.

Украинцы стали чаще отдыхать в Греции

Свой выбор на Греции остановил и Владлен Мараев. Мужчина путешествовал сразу по нескольким регионам страны. В каждом есть свои особенности относительно передвижений.

Для передвижения внутри Греции в июле ввели дополнительное тестирование на COVID-19,

– отметил Мараев.

Украинский турист добавил, что со своими спутниками уехал с Крита в Афины. Для этого путешествия нужно было сдать быстрый тест на коронавирус. Он действует 2 суток.

Туристы выбирают страны, которые упрощают правила въезда

Остров Кипр с конца июля 2021 года ввел новые правила въезда для невакцинированных пассажиров . Каждый турист должен иметь отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до путешествия. Повторный тест нужно будет пройти по прилету в страну.

Туроператоры объясняют – украинцы летом 2021 года выбирают курорты, которые кардинально не меняют правила пересечения границы для туристов. Поэтому Греция и стала одной из самых популярных.



Черногория привлекает украинских туристов / Фото Unsplash

Граждане Украины стали чаще путешествовать в Черногорию. Популярными остаются Турция и Египет.

Как отметила работница турагентства Kompas Татьяна Пелюх, больше туристов начали путешествие после открытия границ 2020 года. По сравнению с весной 2020 года, до начала пандемии, прирост составляет 20 – 30%.

Каждая страна Евросоюза имеет отдельные условия

Реже украинцы едут в Европу, ведь лишь недавно совет ЕС внес Украину в список стран, чьим гражданам рекомендован въезд в Европу. Несмотря на то, что безвиз фактически снова заработал, не все европейские страны готовы нас принять.

"Сейчас безвизовый режим, хотя и действует, все хорошо, но каждая страна Европейского Союза имеет свои определенные сверхправила, которые действуют при въезде", – подчеркнула заместитель директора ОО "Европа без барьеров" Екатерина Кульчицкая.



Отдых в Нидерландах / Фото Unsplash

Европейские страны сами определяют, кого к себе пускать, а кого – нет. Как правило, открывшиеся для украинцев страны требуют либо отрицательный тест на коронавирус или наличие полного курса вакцинации. Поддерживают в основном вакцины:

Pfizer;

Moderna;

Johnson & Johnson;

AstraZeneca.

Некоторые страны, например Нидерланды или Испания, разрешают въезд с CoronaVac. Принимают также справку о том, что человек переболел COVID-19.

Специальная карта от МИД

Чтобы украинским путешественникам было легче понять правила, в Министерстве иностранных дел Украины разработали специальную интерактивную карту. Министр Дмитрий Кулеба рассказал, что такая работа нужна и для восстановления функционирования безвиза с ЕС.



Турецкие курорты остаются одними из самых популярных среди украинцев / Фото Unsplash

Всего для украинцев сейчас открыто 124 страны мира. Ежедневно ситуация меняется и все больше стран открывают границы. Все зависит от эпидемиологической ситуации.

Сейчас Украина находится в "зеленой зоне", ведь заметен спад заболеваемости. Если будет новая волна заражения штаммом Дельта, вероятно, запреты на въезд возобновят.