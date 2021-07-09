Какие страны могут посещать украинские туристы, привитые китайской вакциной CoronaVac: перечень

Список открытых стран для украинцев постоянно увеличивается. Те, что сделали прививки китайской вакциной – не исключение.

Украинские туристы, которые получили две дозы CoronaVac, теперь могут посетить 10 стран. Обязательным является международное свидетельство о вакцинации.

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Украинцы, вакцинированы CoronaVac, могут путешествовать в такие страны:

Испания;

Эстония;

Австрия;

Нидерланды;

Молдова;

Венгрия;

Турция;

Греция;

Болгария;

Кроме того, португальский остров Мадейра заявил, что будет принимать туристов, привитых любой вакциной.

Некоторые из этих стран просят заполнить специальные анкеты, поэтому перед въездом проверяйте информацию на сайтах их посольств, – советуют в сообщении.

При въезде нужно показывать напечатанное международное свидетельство на английском языке.

Отметим, ранее совет Европейского Союза добавил к "зеленому" списку еще 10 стран, с которыми ЕС рекомендуется постепенно снимать коронавирусные ограничения.

Также украинское правительство приняло постановление о введении цифровых COVID сертификатов. В то же время в Министерстве здравоохранения отметили, что документы будут иметь ограниченный срок годности.

Кроме того, Travel24 писал, какие страны могут посещать вакцинированные и невакцинированные украинские туристы.