Где искать настоящие открытия: украинцы назвали недооцененные города мира для путешествий

Популярные туристические столицы давно у всех на слуху, однако настоящие открытия часто скрываются совсем в других местах. В соцсети тредс украинцев спросили, какие города мира они считают недооцененными, и ответы оказались неожиданными. Также упоминались и украинские города.

Под одной заметкой Mariia Sheheda на платформе тредс украинцы обсуждали недооцененные города мира среди туристов. Все начали активно делиться своими вариантами и получился действительно широкий список: от украинских городов до популярных европейских направлений.

Какие украинские города чаще всего упоминали в комментариях?

Больше всего комментариев касалось именно Украины. Люди называли города, которые, по их мнению, недооценены туристами или редко попадают в тревел-списки:

Николаев;

Харьков;

Житомир;

Черкассы;

Тернополь;

Хмельницкий;

Отдельно многие пользователи вспоминали и Киев и Одессу, подчеркивая, что даже известные города открываются по-новому.

Какие города мира украинцы считают недооцененными?

Чаще всего упоминали локации Испании:

Валенсия;

Малага;

Бильбао;

Пальма де Майорка;

Санта-Крус-де-Тенерифе;

Гихон;

Также пользователи упоминали другие европейские города: Дрезден (Германия), Кишинев (Молдова), Инсбрук (Австрия) и Бейрут (Ливан).

Как выбрать идеальное место для отдыха?

Как пишет Centrum Air, прежде всего следует определить главную цель отдыха. Кому-то нужен покой и тишина у моря, другим активные приключения, новые маршруты и насыщенные экскурсии. Для кого-то идеальной станет поездка в большой город с музеями и гастрономией, а для других уединение среди природы.

Не менее важно учитывать сезонность и климат. Даже популярный курорт может разочаровать, если поехать туда в период жары, дождей или туристической перегрузки. Зима хорошо подходит для теплых направлений вроде ОАЭ, Египта или Таиланда, весна для Италии, Японии или Греции, лето традиционно выбирают для Турции, Черногории или Средиземноморья, а осенью часто обращают внимание на Португалию, Балканы или Марокко.

Отдельную роль играет бюджет. Важно учитывать не только перелет и проживание, но и расходы на питание, трансферы, экскурсии, страхование и непредвиденные мелочи. Часто заранее спланированная поездка обходится значительно дешевле, чем спонтанное бронирование в последний момент.

Также следует определиться с форматом путешествия: организованный тур подойдет тем, кто хочет минимум забот, самостоятельная поездка дает больше свободы, а формат all inclusive дает максимальный комфорт.

Не стоит недооценивать и логистику. Если отпуск длится несколько дней, лучше выбирать направления с прямыми рейсами и быстрым трансфером. Для более длинных поездок можно позволить себе более сложные маршруты. Удобство дороги, визовые требования, внутренний транспорт и общая доступность направления напрямую влияют на комфорт путешествия.

Перед бронированием стоит проверить организационные нюансы: срок действия паспорта, визовые правила, страхование, медицинские требования или особенности местного законодательства. Именно такие мелочи часто становятся причиной стресса, если вспомнить о них слишком поздно.

Не лишним будет и ознакомиться с отзывами других туристов. Реальные комментарии помогают понять уровень сервиса, ситуацию с транспортом, чистотой, безопасностью и атмосферой места. Однако ориентироваться следует не только на эмоции других людей, а прежде всего на собственные потребности.

Какие советы будут полезны туристам?

Узнайте о малоизвестные направления, которые стоит посетить в 2026 году. Например, Таджикистан является самой маленькой страной Центральной Азии, но при этом предлагает много интересного для туристов. Здесь есть живописные Фанские горы, которые считают одними из самых красивых в мире, колоритный город Памир, который идеально подходит для знакомства с местной культурой и кухней и тому подобное.

Також мы делали классную, где украинские туристы назвали свои лучшие локации для путешествий. Инсбрук и Тироль предлагают отличные возможности для активного отдыха в любое время года, от зимних лыжных спусков до летнего хайкинга.