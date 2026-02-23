В Греции еще остались места, где можно чувствовать особый шарм без лишнего шума, пишет Express. Один из таких островов – Сифнос, который имеет невероятный вид.

Чем поражает остров Сифнос?

Сифнос расположен в Эгейском море между Серифосом и Милосом. Здесь нет аэропорта и большого круизного терминала, поэтому туристов значительно меньше, чем на популярных направлениях. Даже в разгар лета атмосфера достаточно спокойная.

Один из путешественников рассказал, что за годы путешествий по греческим островам именно Сифнос стал его любимым. Другие же отмечают пространство и возможность насладиться атмосферой без значительного количества туристов. Некоторые даже считают, что остров не уступает красотой более раскрученным направлениям.

Как и многие кикладские острова, Сифнос очаровывает белыми домиками, узкими переулками и живописными маршрутами для прогулок. Столица острова, Аполлония, привлекает атмосферными тавернами и магазинами. А средневековая деревня Кастро, расположена на холме, считается одним из самых фотогеничных уголков.

Среди популярных локаций – пляж Фарос с кристально чистой водой и монастырь Хриссопиги. Многие туристы арендуют авто, чтобы увидеть больше, а для полноценного знакомства с островом обычно советуют остаться минимум на три ночи.

Добраться сюда можно паромом из порта Пирей в Афинах. Путешествие длится от примерно от 3 до 6 часов – в зависимости от типа судна. Также есть сообщение с другими островами Киклад, в частности с Милосом, Серифосом и Санторини. Сифнос – это замечательный остров для тех, кто хочет насладиться красотой и моментом.

Как выглядит остров Сифнос: смотрите фото

Где любят отдыхать местные греки?

Греки часто предпочитают остров Серифос за его многочисленные пляжи и аутентичную атмосферу, пишет Lonely Planet. Регион Ретимно на Крите славится своими незаполненными пляжами и культурными достопримечательностями, такими как монастырь Мони-Превели. А вот остров Иос становится популярным среди туристов благодаря своим культурным городам и историческим памятникам.

