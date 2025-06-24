Ожидание делает нас счастливее: почему стоит бронировать отдых уже

Ученые выяснили, что ожидание отпуска важнее самого путешествия. Именно в предвкушении чего-то интересного у людей уменьшается стресс и вообще реже возникают негативные эмоции.

Исследование Applied Research in Quality of Life показало, что счастливее людей делает не путешествие, а ожидание на него. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на Eatthis.

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Как отпуск улучшает ментальное здоровье

Нидерландские ученые установили, что между теми людьми, которые уже отдохнули, и теми, что не брали отпуск, не было существенной разницы в уровне ощущения счастья. Радость от отпуска полностью исчезала через 8 недель после него. Однако самый высокий уровень счастья чувствовали те люди, у которых было запланировано путешествие.

Ожидание отдыха или даже короткого путешествия способно поддерживать хорошее настроение в течение 2 месяцев.

Чтобы чувствовать себя счастливее в течение года, планируйте несколько коротких отпусков вместо одного длинного,

– советуют ученые.



Отпуск на море / Фото Pavel Danilyuk, Pexels

Профессор психологии Кристиан Во объяснил, что ожидание какого-то приятного события – это мощный механизм преодоления трудностей. Он позволяет организму лучше справляться со стрессом и легче проживать негативные эмоции.

Именно поэтому так важно планировать отпуск или короткую вылазку куда-то. Чтобы быть счастливее, чаще планируйте отдых и лучше делайте это заранее, чтобы сполна насладиться ожиданием на него.