Не стоит бояться: вот подробная инструкция, как легко ориентироваться в аэропорту

Чтобы первый опыт полета самолетом был легким и спокойным, мы подготовили подробную инструкцию, как без лишнего стресса пройти регистрацию в аэропорту, а также собрали базовые правила, которые помогут сделать все путешествие проще.

Пассажиры, которые впервые попадают в аэропорт, часто воспринимают его как сложное и запутанное пространство. Из-за большого количества этапов это может вызвать определенный страх или растерянность. Чтобы избежать этого, со ссылкой на Jack_travel да ABTA, мы объясняем базовые правила, которые помогут легче ориентироваться в аэропорту, а также рекомендации, которые облегчат процесс поездки.

Как ориентироваться в аэропорту?

Прежде всего, рекомендуется приезжать в аэропорт примерно за 2, 5– 3 часа до вылета. Если это чартерный рейс, онлайн-регистрация обычно не обязательна. В случае лоукостов или регулярных рейсов ее следует совершить заранее, ведь в аэропорту эта услуга может стоить 30– 50 евро.

Что стоит сделать в аэропорту/инстаграмм jack.travel

После входа в терминал в первую очередь следует найти табло вылетов, где указана вся основная информация: номер рейса, стойка регистрации и гейт. Ориентироваться нужно именно по номеру рейса, а не только за городом назначения. Например, на табло может быть указано:

LO 3095 – номер рейса,

– номер рейса, Люблин – направление вылета,

– направление вылета, 13:40 – время вылета,

– время вылета, Check-in 241– 280 – стойки регистрации,

– стойки регистрации, Area D – зона регистрации,

– зона регистрации, Check-in Open – регистрация открыта.

Табло вылета / фото Canva

После этого нужно пройти к своей стойке, показать паспорт и билет. Пассажир получает посадочный талон, а багаж сдается отдельно. Важно сохранить багажную бирку. Далее следует контроль безопасности. После сдачи багажа пассажиры проходят секьюрити-контроль: вещи сканируются, жидкости и техника выкладываются отдельно, металлические предметы также нужно убрать из карманов. После этого пассажир проходит через рамку.

Следующий этап – это паспортный контроль. Здесь пограничник проверяет документы: достаточно просто передать паспорт, иногда ставят штамп или проверяют данные в системе. Следует учитывать, что для рейсов в пределах стран ЕС или Шенгенской зоны этот этап может отсутствовать. После всех проверок пассажир попадает в гейты. В аэропорту повсюду размещены указатели, которые помогают ориентироваться. Основные направления:

check-in – регистрация,

– регистрация, security – контроль безопасности,

– контроль безопасности, passport control – паспортный контроль,

– паспортный контроль, gates – выходы на посадку.

Также важно постоянно проверять табло, ведь гейт может изменяться. Например, на табло может быть указано:

LO 3906 – номер рейса,

– номер рейса, Gate 2 – выход на посадку,

– выход на посадку, Terminal T2 – терминал.

Важно всегда ориентироваться именно по номеру рейса, поскольку в одно направление могут выполняться разные рейсы с разными выходами.

Чтобы найти свой гейт, достаточно проверить информацию на табло и следовать указателям "Gates". Рекомендуется не отходить далеко, ведь посадка обычно начинается за 30 – 40 минут до вылета. При посадке пассажир показывает паспорт и посадочный талон. Далее его или доставляют в самолет автобусом., или он проходит посадку через специальный переход. В салоне необходимо занять свое место и разместить ручную кладь.

Какие правила следует знать перед полетом?

Чтобы путешествие началось без стресса, стоит заранее проверить все документы. Паспорт, авиабилеты, визы и страхование должны быть при вас как перед вылетом, так и перед возвращением домой.

Рекомендуется путешествовать с легкой ручной кладью, если это возможно. Это позволяет сэкономить время и деньги, но важно заранее проверить требования авиакомпании к весу и размеру багажа.

Электронные устройства лучше иметь заряженными, а необходимые лекарства – в ручной клади. Багаж следует взвесить дома или оплатить дополнительные места заранее, чтобы избежать дополнительных расходов в аэропорту. Также важно проверить дорогу в аэропорт и заложить запас времени на возможные задержки или ремонтные работы.

В некоторых случаях выгодно заранее забронировать парковку или даже воспользоваться отелем возле аэропорта с услугой парковки и проживания. Онлайн-регистрация также поможет сэкономить время. Обмен валют в аэропортах обычно менее выгоден, поэтому лучше подготовить валюту заранее.

Отдельное внимание следует уделить правилам безопасности: жидкости до 100 миллилитров, прозрачный пакет, а электронику и металлические предметы нужно доставать во время проверки.

Какие еще советы будут полезны для туристов?

