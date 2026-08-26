Пользовательница TikTok @the__katherina, которая много путешествует, назвала три самых переоцененных курорта для летнего отдыха.

Какие морские курорты сейчас сильно переоценены?

Бодрум, Турция

Этот курорт на побережье Эгейского моря в Турции в последние годы стал очень дорогим. Да, здесь действительно есть красивая природа, кристально чистое море, горные пейзажи и сервис на высшем уровне, однако цены за это – космические.

Отели за тысячу евро за ночь, безумно дорогие пляжные клубы, много россиян. Бодрум не стал хуже, просто стоит гораздо дороже, чем должен был бы,

– пояснила путешественница.

Турецкий Бодрум / Фото Depositphotos

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Сен-Тропе, Франция

Этот элитный курорт Французской Ривьеры сильно разочарует обычных туристов. Летом здесь ужасные пробки, переполненные пляжи, а море самое мутное на всем Лазурном берегу. Сен-Тропе – это лишь громкое название, ведь когда-то здесь отдыхали звезды мирового масштаба. Однако сейчас курорт переполнен, а цены "кусаются" – туристы платят исключительно за название.

Кроме того, в последнее время случалось много случаев ограбления вилл, а также мелких краж на пляжах и в городе.

Обратите внимание! Сен-Тропе до сих пор остается магнитом для голливудских звезд. На улицах курорта не раз видели Джорджа и Амаль Клуни, Леонардо Ди Каприо, Бейонсе, Наоми Кэмпбелл и других.

Лето в Сен-Тропе / Фото Depositphotos

Миконос, Франция

Этот греческий остров в Эгейском море является одним из самых популярных курортов Европы, из-за чего цены здесь взлетели до небес. Обычный обед в ресторане на Миконосе стоит втрое дороже. В Греции есть десятки невероятных островов, где природа и море ничем не отличаются, а цены значительно доступнее. Поэтому не стоит переплачивать только из-за названия острова.

Отпуск на острове Миконос в Греции / Фото Depositphotos

Популярность курорта еще не означает, что он автоматически станет удачным выбором именно для вас. Иногда туристы платят в первую очередь за рекламу и красивую картинку, а уже на месте понимают, что за те же деньги могли бы получить гораздо больше в другом направлении. Поэтому прежде чем бронировать отдых только из-за рекомендаций в соцсетях, стоит взглянуть на него трезво: сколько стоит проживание, что входит в цену, насколько там комфортно в сезон и действительно ли впечатления соответствуют ожиданиям.