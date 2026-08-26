Користувачка тіктоку @the__katherina, яка багато мандрує, назвала три найбільш переоцінені курорти для літнього відпочинку.
Які морські курорти зараз дуже переоцінені?
- Бодрум, Туреччина
Цей курорт на Егейському узбережжі Туреччини останніми роками став дуже дорогим. Так, тут дійсно є красива природа, кришталево чисте море, гірські краєвиди і сервіс на найвищому рівні, однак ціни за це – космічні.
Готелі за тисячу євро за ніч, шалено дорогі пляжні клуби, багато росіян. Бодрум не став гіршим, просто коштує набагато більше, ніж мав би,
– пояснила мандрівниця.
Турецький Бодрум / Фото Depositphotos
- Сен-Тропе, Франція
Цей елітний курорт Французької рив'єри дуже розчарує звичайних туристів. Влітку тут страшенні затори, переповнені пляжі, а море найкаламутніше на всьому Лазуровому березі. Сен-Тропе – це лише гучна назва, адже колись тут відпочивали зірки світового масштабу. Однак нині курорт переповнений, а ціни "кусаються" – туристи платять виключно за назву.
Крім того, останнім часом траплялося багато історій з пограбуванням вілл, а також дрібні крадіжки на пляжах і в місті.
Зверніть увагу! Сен-Тропе досі є магнітом для голлівудських зірок. На вулицях курорту не раз бачили Джорджа та Амаль Клуні, Леонардо Ді Капріо, Бейонсе, Наомі Кемпбелл та інших.
Літо у Сен-Тропе / Фото Depositphotos
Міконос, Франція
Цей грецький острів у Егейському морі є одним з найпопулярніших курортів Європи, через це ціни тут зросли до небес. Звичайний обід у ресторані на Міконосі коштує втридорога. Греція має десятки неймовірних островів, де природа і море нічим не відрізняються, а ціни значно доступніші. Тож не варто переплачувати лише через назву острова.
Відпустка на острові Міконос у Греції / Фото Depositphotos
Популярність курорту ще не означає, що він автоматично стане вдалим вибором саме для вас. Іноді туристи платять передусім за рекламу і красиву картинку, а вже на місці розуміють, що за ті самі гроші могли б отримати значно більше в іншому напрямку. Тож перш ніж бронювати відпочинок лише через рекомендації з соцмереж, варто подивитися на нього тверезо: скільки коштує проживання, що входить у ціну, наскільки комфортно там у сезон і чи справді враження відповідають очікуванням.