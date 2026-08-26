Користувачка тіктоку @the__katherina, яка багато мандрує, назвала три найбільш переоцінені курорти для літнього відпочинку.

Які морські курорти зараз дуже переоцінені?

Бодрум, Туреччина

Цей курорт на Егейському узбережжі Туреччини останніми роками став дуже дорогим. Так, тут дійсно є красива природа, кришталево чисте море, гірські краєвиди і сервіс на найвищому рівні, однак ціни за це – космічні.

Готелі за тисячу євро за ніч, шалено дорогі пляжні клуби, багато росіян. Бодрум не став гіршим, просто коштує набагато більше, ніж мав би,

– пояснила мандрівниця.

Турецький Бодрум / Фото Depositphotos

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Сен-Тропе, Франція

Цей елітний курорт Французької рив'єри дуже розчарує звичайних туристів. Влітку тут страшенні затори, переповнені пляжі, а море найкаламутніше на всьому Лазуровому березі. Сен-Тропе – це лише гучна назва, адже колись тут відпочивали зірки світового масштабу. Однак нині курорт переповнений, а ціни "кусаються" – туристи платять виключно за назву.

Крім того, останнім часом траплялося багато історій з пограбуванням вілл, а також дрібні крадіжки на пляжах і в місті.

Зверніть увагу! Сен-Тропе досі є магнітом для голлівудських зірок. На вулицях курорту не раз бачили Джорджа та Амаль Клуні, Леонардо Ді Капріо, Бейонсе, Наомі Кемпбелл та інших.

Літо у Сен-Тропе / Фото Depositphotos

Міконос, Франція

Цей грецький острів у Егейському морі є одним з найпопулярніших курортів Європи, через це ціни тут зросли до небес. Звичайний обід у ресторані на Міконосі коштує втридорога. Греція має десятки неймовірних островів, де природа і море нічим не відрізняються, а ціни значно доступніші. Тож не варто переплачувати лише через назву острова.

Відпустка на острові Міконос у Греції / Фото Depositphotos

Популярність курорту ще не означає, що він автоматично стане вдалим вибором саме для вас. Іноді туристи платять передусім за рекламу і красиву картинку, а вже на місці розуміють, що за ті самі гроші могли б отримати значно більше в іншому напрямку. Тож перш ніж бронювати відпочинок лише через рекомендації з соцмереж, варто подивитися на нього тверезо: скільки коштує проживання, що входить у ціну, наскільки комфортно там у сезон і чи справді враження відповідають очікуванням.