Эти 3 страны американцы считают опасными, но ситуация уже изменилась

Представления о многих странах формируются под влиянием новостей, фильмов или событий из прошлого, поэтому некоторые из них считаются опасными. На самом деле ситуация в мире за последние годы существенно изменилась, поэтому многие государства, которые ранее имели сложную репутацию, сегодня уже значительно безопаснее.

Американские туристы до сих пор считают некоторые страны опасными, пишет Travel off Path.

Однако согласно данным Государственного департамента США на 2026 год, некоторые из этих направлений открыты для туристов, а уровень преступности там даже ниже, чем в крупных городах Европы или США. При этом эти страны не перегружены массовым туризмом.

Какие страны американские туристы считают опасными?

Сальвадор

Эта страна много десятилетий ассоциировалась с высоким уровнем преступности. Впрочем, по состоянию на 2026 год ситуация уже кардинально изменилась. Власти ввели жесткие меры, в частности массовые аресты членов банд, поэтому это привело к резкому снижению уровня убийств – почти на 98%.

Сегодня по классификации США Сальвадор имеет самый высокий уровень безопасности. Страна уже начала активно развивать туристическое направление, особенно на побережье Тихого океана. Здесь популярны серфинг-локации, современные курорты и комфортная инфраструктура.

В туристических зонах работает специальная полиция, которая следит за порядком, а главным советом для путешественников является соблюдение базовых правил безопасности.



Сальвадор привлекает красивыми пляжами / Фото Pinterest

Вьетнам

Для многих эта страна до сих пор ассоциируется с событиями войны в джунглях 1970-х годов. Однако современный Вьетнам – это динамичное государство с молодым населением и открытой экономикой.

Страна стремительно набирает популярность среди путешественников и даже устанавливает рекорды по количеству посетителей. Вьетнам привлекает насыщенной культурой, кухней и незабываемой атмосферой больших городов.



Знаменитый мост Вьетнама / Фото Pinterest

Руанда

Название этой страны у всех вызывает ассоциации с трагическим геноцидом 1994 года, но современная Руанда уже совсем другая. Сейчас она считается одной из самых безопасных и чистых стран Африки, поскольку внутренние районы страны тщательно охраняются.

Страна начала делать ставку на качественный и дорогой отдых, а главная причина приезда туристов – увидеть горных горилл в естественной среде.



Руанда сейчас считается безопасной / Фото Pinterest

Daily Mail пишет, что туристы боятся посещать еще немало стран из-за их сомнительной репутации. На первом месте оказался Медельин в Колумбии, однако люди зря его боятся. В 1970 – 1990 годах этот город действительно был домом для пресловутого наркобарона Пабло Эскобара, ассоциировался с наркокартелями и профессиональными убийцами. Но теперь это осталось в прошлом. Медельин стал более приветливым для туристов.

В десятку мест, которые боятся туристы вошли:

Медельин, Колумбия Руанда Балканы Саудовская Аравия Квинсленд, Австралия Индия Нигерия Сингапур Тунис Трансильвания, Румыния.

Что еще стоит узнать?