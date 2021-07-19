Эстония, Латвия и Литва открыли границы для украинцев

Теперь украинцы смогут свободно путешествовать в страны Балтии. Правда, условия въезда в Литву, Латвию и Эстонию несколько отличаются.

Страны открыты для всех типов путешествий, в соответствии с рекомендациями Совета ЕС. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Безвизовый уикенд в странах Балтии? Теперь это снова возможно,

– подчеркнул Кулеба.

Он отметил, что в Литве правила въезда несколько иные, чем в Латвии и Эстонии. Полностью вакцинированные украинцы могут въезжать свободно, а кто еще не вакцинировался, должен отбыть самоизоляцию.

Что этому предшествовало

Евросоюз 15 июля официально возобновил свободный въезд для путешественников из Украины. Государство добавили к рекомендованному списку третьих стран.

После этого, 16 июля, Германия и Дания пересмотрели список третьих стран, из которых туристы могут въезжать на территории их стран. Они открыли границы для украинцев.

Затем свободный въезд украинцам разрешила Бельгия.

Проверить условия въезда в каждую страну можно в дорожной карте ЕС.

Кстати Турцию могут закрыть для туристов: власти страны назвала причину