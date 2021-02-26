Львовская свечная мануфактура – это место для творчества, оригинальности и уюта. Здесь почти ежедневно проводят различные мастер-классы и помогают изготовить именно такую свечу, которую вы хотите.

Travel24 при поддержке SKODA KODIAQ расскажет вам о различных свечных мастер-классах, которые ведутся для взрослых и детей.

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Мануфактура производит свечи уже более 6 лет. За это время мастера много узнали о свечах, ароматах, и готовы поделиться своими знаниями с каждым, кто любит ручную работу.

Свечной мастер-класс

Количество участников: 6 – 12 человек. Для детей от 5 лет (в сопровождении взрослых)

Продолжительность: 1,5 – 2 часа

Стоимость: 300 гривен с человека

Такой вид особенно чувствуется на сезонных мастер-классах – по изготовлению тематических свечей к Новому Году и Рождеству, и свечей-писанок накануне Пасхи. Во время мастер-класса вы сможете изготовить две свечи (формируемую и канделябровую), которые будут наполнять светом в течение 25 часов. А также получите 5% скидки на все свечи в магазине.

Мастер-класс "Свечи и вино"

Количество участников: 4 – 10 человек

Продолжительность: 1,5 – 2 часа

Стоимость: 600 гривен с человека

Такой вид подойдет для празднования дня рождения, девичника, посиделок с друзьями, или же просто, чтобы получить новые эмоции. Вы сможете изготовить свечу, которая будет наполнять светом ваш дом 15 часов, продегустировать два вида вина по 100 миллилитров каждого вида. Также 5% скидки на все свечи в магазине.

Винная дегустация

Количество участников: 15 человек

Продолжительность: 1,5 – 2 часа

Стоимость: 600 гривен с человека

В кафе Львовской свечной мануфактуры традиционными являются винные дегустации, которые происходят в сопровождении сомелье. Посетители пробуют вина, узнают о нюансах каждого напитка, и прекрасно проводят вечера с вином при свечах. Все участники должны достичь 18-летнего возраста.

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Чем добраться?

Лучшим вариантом будет SKODA KODIAQ в которой с легкостью может поместиться 7 человек. Преимуществами этой модели является низкая масса, большое пространство и высокая эффективность вместе с топливной экономичностью (от 5,10 литров на 100 километров). А полный привод авто обеспечивает значительное увеличение тяги, стабильности и безопасности вождения – даже на бездорожье.



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