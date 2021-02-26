Львівська свічкова мануфактура – це місце для творчості, оригінальності та затишку. Тут чи не щодня проводять різні майстер-класи та допомагають виготовити саме таку свічку, яку ви бажаєте.

Travel24 за підтримки SKODA KODIAQ розповість вам про різні свічкові майстер-класи, які тут проводять для дорослих та дітей.

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Мануфактура виготовляє свічки вже понад 6 років. За цей час майстри багато дізналися про свічки, аромати, і готові поділитися своїми знаннями з кожним, хто любить ручну роботу.

Свічковий майстер-клас

Кількість учасників: 6 – 12 осіб. Для дітей від 5 років (у супроводі дорослих)

Тривалість: 1,5 – 2 години

Вартість: 300 гривень з особи

Такий вид особливо відчувається на сезонних майстер-класах – із виготовлення тематичних свічок до Нового Року та Різдва, та свічок-писанок напередодні Великодня. Під час майстер-класу ви зможете виготувати дві свічки (формовану та канделяброву), які наповнюватимуть світлом протягом 25 годин. А також отримаєте 5% знижки на всі свічки у крамниці.

Майстер-клас "Свічки та вино"

Кількість учасників: 4 – 10 осіб

Тривалість: 1,5 – 2 години

Вартість: 600 гривень з особи

Такий вид підійде для святкування дня народження, дівич-вечора, посиденьок із друзями, або ж просто, щоб отримати нові емоції. Ви зможете виготувати свічку, яка наповнюватиме світлом ваш дім 15 годин, продегустувати два види вина по 100 мілілітрів кожного виду. Також 5% знижки на всі свічки у крамниці.

Винна дегустація

Кількість учасників: 15 осіб

Тривалість: 1,5 – 2 години

Вартість: 600 гривень з особи

У кав'ярні Львівської свічкової мануфактури традиційними є винні дегустації, які відбуваються у супроводі сомельє. Відвідувачі пробують вина, дізнаються про нюанси кожного напою, і чудово проводять вечори із вином при свічках. Усі учасники повинні досягти 18-річного віку.

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Чим дістатися?

Найкращим варіантом буде SKODA KODIAQ у якій з легкістю може вміститися 7 осіб. Перевагами цієї моделі є низька маса, великий простір і висока ефективність разом із паливною економічністю (від 5,10 літрів на 100 кілометрів). А повний привід авто забезпечує значне збільшення тяги, стабільності та безпеки водіння – навіть на бездоріжжі.



SKODA KODIAQ / skoda-auto.ua

Детальніше про авто SKODA KODIAQ дивіться у тест-драйві:

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